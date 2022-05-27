Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал в Сенате Парламента о программе повышения доходов населения, которая разработана в соответствии с поручением Главы государства и утверждена постановлением Правительства. Программой предусмотрены конкретные меры по повышению доходов граждан. В том числе группируются задачи, предусмотренные национальными проектами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

По словам Е. Тугжанова, в реализации программы странового масштаба впервые применяется международный опыт, основанный при непосредственном участии заинтересованных сторон. В настоящее время при Институте экономических исследований Министерства национальной экономики создан и работает проектный офис по сопровождению программы.

При рассмотрении уточненного бюджета в Сенате предлагалось обратить внимание на опыт зарубежных стран по борьбе с бедностью.

«Мы провели детальное исследование и анализ международной практики. В Китае предприняты такие меры, как улучшение ирригационной инфраструктуры для повышения производительности сельскохозяйственных товаров, которые являются успешными в сельской местности. Европейская модель борьбы с бедностью направлена в основном на развитие страховой системы. Чем дольше человек работает, тем выше его уровень социальной защиты (увеличивается размер пособия). Данная модель характерна для таких стран, как Германия, Нидерланды, Франция. А в странах Южной Европы социальные льготы и субсидии из бюджета предоставляются в ограниченных размерах. Поэтому мы тоже не ограничились включением в программу только прямых мер, направленных на повышение заработной платы», — пояснил Е. Тугжанов.

Важной частью программы является то, что она включает направления, способствующие новому экономическому росту страны, создание условий для трудоустройства граждан, а также косвенных мер, прививающих новые навыки.

Что касается прямых мер, то в программе предусмотрено повышение заработной платы более 1,1 млн работников. В том числе будут увеличены должностные оклады более 850 тыс. работников бюджетной сферы.

«Заработная плата врачей вырастет с 320 тыс. до 531 тыс. тенге, средних медицинских работников — со 173,5 тыс. до 250 тыс. тенге (в 2023 году по сравнению с 2021 тыс. тенге). С апреля текущего года заработная плата 258 тыс. человек производственного персонала группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» повышена с 5 до 48%. При этом приоритет отдавался низкооплачиваемым должностям. Так, заработная плата курьера-водителя «Казпочты» выросла со 144 тыс. до 237 тыс. тенге. Таким образом, уже реализованы конкретные меры по повышению доходов граждан», — проинформировал заместитель Премьер-министра.

Вместе с тем будет продолжена работа по увеличению доходов работников за счет внутренних резервов фонда. До конца года заработная плата производственного персонала еще в 4 компаниях вырастет с 5% до 18%.

Кроме того, за счет установления обязательств в отношении крупного бизнеса, получающего меры поддержки от государства, вырастет средняя заработная плата 2,8 млн работников.

«Две недели назад мы заслушали предварительные итоги работы в данном направлении с участием крупного бизнеса в Карагандинской области. В результате уже сейчас по Казахстану удалось увеличить размер заработной платы на крупных промышленных предприятиях с 15% до 30%. Среди них – «Казминералс» (15%), КазАзот» (20%), ERG (25%), «Казахмыс» (30%)», — сообщил вице-премьер.

За счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики до 2025 года будет создано более 2 млн новых рабочих мест. Из них в промышленности и предпринимательстве – 950 тыс., в рамках инфраструктурных проектов – 583 тыс., агропромышленном комплексе – 458 тыс., туристской отрасли – 59 тыс.

В частности, в сфере промышленности (горно-металлургический комплекс, машиностроение, химическая промышленность, производство кирпича и цемента) запланировано всего 713 проектов. Из них уже в этом году будет введено 165 проектов с созданием более 16 тыс. новых рабочих мест (к 2025 году – 126,5 тыс. мест).

В настоящее время стоит задача повысить благосостояние населения благодаря инвестированию крупных проектов в экономику страны. По этой причине новые производства охватывают не только крупные города, но и сельские населенные пункты (52,4 тыс. мест) и моногорода (11,1 тыс. мест).

Так, на примере города Сарани Карагандинской области стоит задача по восстановлению моногородов. Три основных проекта, которые будут запущены в городе, направлены на производство шин («KAMATYRESKZ»), бытовой техники («ARTEL»), грузовых автомобилей («QAZTEHNA»). Всего в нем будет создано 2 500 рабочих мест.

Косвенные меры направлены на повышение производительности обрабатывающего производства, развитие предпринимательства, содействие в трудоустройстве, профессиональную подготовку.

В целях повышения доходов граждан в сфере предпринимательства в стране предусмотрено создание пояса малого и среднего бизнеса вокруг более 50 крупных предприятий. Так, стекольный завод в Кызылординской области формирует вокруг себя пояс малого и среднего предпринимательства, состоящий из 8 малых заводов.

Как подчеркнул Е. Тугжанов, по итогам прошлого года общий объем закупок товаров и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,7 трлн тенге, из которых около 40% были приобретены из других стран. Сегодня это один из острых вопросов, который стоит на повестке дня.

Среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил только 61,8% (на 2,9 трлн тенге), то есть имеется достаточный потенциал локализации (1,7 трлн тенге). В связи с этим запланировано создание высокопроизводительных рабочих мест путем локализации новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров в нефтегазовой отрасли. Одно из них — строительство первого Интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области (ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»).

Также ведется работа по развитию местных товаров для нужд крупнейших операторов (Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг, Норт Каспиан Оперейтин), на которые приходятся 75% закупок недропользователей.

«Уже сегодня начаты работы по локализации производств по 3 товарным группам – это запорная арматура, контрольно-измерительные приборы автоматики, электротехническое оборудование. Заключены 4 соглашения с компаниями, выпускающими данные виды оборудования», — отметил Е. Тугжанов.

Кроме этого, в целях импортозамещения и экспорта впервые в текущем году через Фонд развития промышленности выделены средства в сумме 335 млрд тенге для финансирования прорывных обрабатывающих проектов на условиях выполнения встречных обязательств. Для МСБ – под 3%, импортозамещения и экспорта – 7%.

До 2025 года в целях защиты покупательной способности населения будут реализованы на 100% импортозамещающие меры по продовольственным товарам, кроме сахара. Данные меры будут осуществлены путем ввода в эксплуатацию 87 крупных молочно-товарных ферм, 14 мясокомбинатов, 17 птицефабрик и строительства 6,6 тыс. га садов и одного сахарного завода в городе Павлодаре.

Кроме того, планируется создание 280 сельскохозяйственных кооперативов, объединяющих более 9 тыс. семейных подсобных хозяйств по производству бахчевых, молочных и медовых продуктов.

В целом, как отметил вице-премьер Е. Тугжанов, до 2025 года в рамках развития агропромышленного комплекса планируется создать более 450 тысяч рабочих мест путем реализации проекта «Ауыл аманаты».

При этом в рамках пилотного проекта ведется работа по развитию эффективно реализованного семейного хозяйства в Жамбылской области и других регионах страны. Пилотный проект с 2019 года реализован в 11 сельских округах. В результате доходы 2,5 тыс. семей, принявших участие в проекте, выросли в 4 раза.

Количество получателей адресной социальной помощи в этих селах уменьшилось на 65%. Эффективность проекта позволила государству сэкономить 1 млрд тенге. Увеличилось количество предпринимателей с 966 до 3 248, «то есть каждая третья семья занимается предпринимательством», подчеркнул в ходе доклада Ералы Тугжанов.

Также вице-премьер отметил, что сейчас объем ежегодных налоговых поступлений от 11 сел достиг 125 млн тенге. Программа включает в себя комплекс мер по формированию стабильных доходов социально уязвимых слоев населения.

В частности, предполагается создать условия для получения дохода на дому многодетным матерям, а также матерям, воспитывающим детей с инвалидностью. Согласно официальной статистике, в стране около 440 тыс. многодетных матерей и 92 тыс. детей-инвалидов.

В рамках проекта женщины проходят краткосрочные курсы по востребованным на рынке труда специальностям и получают бесплатные консультации по открытию собственного дела.

Со слов Тугжанова, в результате расчет идет на ежегодное трудоустройство до 20 тыс. женщин. Эта работа координируется советом матерей и проводится центрами поддержки семей в регионах. Также в этом направлении будут усовершенствованы механизмы занятости людей с инвалидностью.

«К 2025 году планируется трудоустроить не менее 30% лиц с инвалидностью, годных к работе. В целом, число трудоспособных инвалидов на сегодняшний день составляет 417 тыс., в 2021 году из них было трудоустроено 24,8%», — сказал Е. Тугжанов.

Сегодня одним из новых и потенциальных направлений повышения доходов является сфера креативной индустрии. Со слов Тугжанова, финансовый оборот креативной индустрии в мире составляет $2,3 трлн.

«Южная Корея, которая 12 лет назад приняла специальную программу в этой области, в 2020 году вышла на седьмое место на мировом рынке медиаразвлечений. Сегодня объем креативного экспорта этой страны превысил $12 млрд. Поэтому особое внимание уделяется развитию креативной индустрии», — подчеркнул в ходе выступления заместитель Премьер-министра РК.

Говоря о преимуществах и выгодах креативной экономики, вице-премьер отметил следующее. Во-первых, в стране около 3 тыс. организаций культуры, и, прежде всего, обеспечивается открытость этих организаций для креативных идей. Во-вторых, обеспечение доступности гражданам, желающим выпускать новую креативную продукцию с использованием оборудования в организациях культуры. В-третьих, сейчас разрабатывается законопроект, регулирующий механизмы эффективного использования имущества организаций культуры в целях получения прибыли.

Существует также ряд вопросов, касающихся механизма защиты авторских прав. В целом законопроекты, направленные на развитие креативной индустрии, будут разработаны и внесены на рассмотрение Парламента.

Как известно, Программа повышения доходов населения разработана в соответствии с поручением Главы государства и утверждена постановлением Правительства. На встрече с представителями бизнеса Глава государства отметил важность повышения доли оплаты труда в валовом внутреннем продукте. Программа направлена на повышение этого показателя с 31% до 38,5%. Доля доходов от трудовой деятельности в общих доходах увеличится с 70% до 82%.

Программой предусмотрены конкретные меры по повышению доходов граждан. В том числе группируются задачи, предусмотренные национальными проектами.

Выполнение программы напрямую связано, прежде всего, с правильным разъяснением, доведением до населения.

В работе реализации программы задействованы все министерства и местные акиматы. Совместно с Министерством национальной экономики были заслушаны отчеты министерств сельского хозяйства, индустрии, энергетики, труда, фонда «Самрук-Казына».