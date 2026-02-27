Спикер Сената обсудил положения новой Конституции с депутатами маслихатов страны

Сенат
56

В Сенате Парламента состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с маслихатами на тему: «Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития» под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

Участники встречи обсудили важность проводимой конституционной реформы в совершенствовании законодательства для защиты прав и свобод человека и укрепления верховенства закона.

Конституционная реформа, как отметил Маулен Ашимбаев, является определяющей вехой в развитии страны. Проект Основного закона определяет правовую основу для демократизации и обновления политической системы, в полной мере способствуя реализации идеи Справедливого Казахстана.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева во всех сферах системно реализуются важнейшие реформы. Их логичным и последовательным продолжением являются проводимые конституционные преобразования. Согласно Указу Главы государства, 15 марта состоится республиканский референдум по новой Конституции. Это исторический этап в демократизации политической системы страны. Основной закон, прежде всего, направлен на укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Поэтому в центре проекта новой Конституции – принципы Закона и Порядка, интересы и права граждан», – сказал председатель Палаты и акцентировал свое внимание на отдельных нормах проекта нового Основного закона.

Маулен Ашимбаев остановился на Преамбуле новой Конституции, отметив, что именно эта часть Основного закона впервые закрепляет права и свободы человека главным приоритетом государства. Особое значение уделено было положениям, направленным на развитие человеческого капитала, образования, науки и инновационной сферы.

Вместе с тем он подчеркнул, что конституционная реформа – это закономерное продолжение эволюции политической системы, а также результат длительной совместной работы экспертного и гражданского сообществ. Именно поэтому новый Основной закон отражает взвешенный подход к вызовам времени, полностью соответствующим национальным интересам.

«Новая Конституция – это исторический документ, который закладывает правовую основу для конституционной модели Справедливого Казахстана и устойчивого развития страны в целом. В этом ключе предусмотрено создание современной системы госуправления, опирающейся на эффективное взаимодействие всех ветвей власти. В соответствии с нормами нового Основного закона возрастает представительная роль Курултая, создаются новые политические институты. Для обеспечения представительства регионов и всех социальных групп будет сформирован Халық Кеңесі как высший консультативный орган. Определены конституционный статус, компетенция и задачи органов государственной власти», – подчеркнул председатель Палаты и призвал коллег-депутатов консолидировать усилия вокруг реализации задач, обозначенных Главой государства.

На заседании Совета Сената по взаимодействию с маслихатами участники обсудили актуальные вопросы и обменялись мнениями касательно изменений, в том числе, связанных с трансформацией системы власти. Речь шла о новых политических институтах, включая Курултай и Народный Совет, их формировании, задачах, компетенциях и функционале.

Также было отмечено, что конституционная реформа является результатом длительной комплексной и системной работы, в которой наряду с депутатами Парламента и маслихатов активно участвовали общественные деятели, эксперты и специалисты из разных сфер, неравнодушные граждане.

Совместно с сенаторами участие в заседании приняли депутаты областных и городских маслихатов, а также представители общественных организаций.

 

#Парламент #Сенат #Ашимбаев #конституция

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
Алматы становится центром горного туризма
Что делать, если вы опоздали на поезд
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
От диалога – к конкретным проектам
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Стать частью мирового культурного наследия
Образование – ключевая ценность
В Акорде встретили Президента Сербии
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Новые подходы к гендерной и семейной политике
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Замуж больше ни ногой
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Перспективы Шарбакты
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Маулен Ашимбаев встретился с главой представительства ЕС в …
Встречи в формате диалога
Сенаторы о Конституции: акцент на реальные гарантии
Новая Конституция – новые возможности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]