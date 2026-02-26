Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с главой представительства Европейского Союза в Казахстане Алешкой Симкич и рассказал о проводимой в Казахстане конституционной реформе, а также собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения партнерства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев проинформировал собеседницу о задачах конституционной реформы, которая стала логичным продолжением масштабных преобразований, инициированных Главой государства. Он отметил, что этот курс основан на принципах справедливости, верховенства закона и ответственности власти перед обществом.

«В соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева 15 марта будет проведен референдум по новой Конституции. Суть конституционной реформы заключается в переходе к президентской республике с сильным Парламентом, укреплении системы обеспечения прав граждан и демократизации политической системы. Новый Основной закон – это исторический документ, который определяет правовую основу для реализации идеи Справедливого Казахстана, построения эффективной государственной системы и обеспечения долгосрочной стабильности», – сказал спикер Сената.

Проект Основного закона, как было отмечено, закрепляет правовую основу для реализации идеи Справедливого Казахстана в полной мере, а одним из его ключевых концептуальных изменений становится утверждение прав и свобод человека в качестве высшей ценности государства.

В свою очередь глава представительства ЕС отметила особый интерес, проявляемый со стороны международного сообщества к проводимым в Казахстане конституционным реформам, и выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

В этой связи, акцентируя внимание на доверительном характере партнерства между Казахстаном и ЕС, спикер отметил активную динамику двустороннего диалога. Маулен Ашимбаев подчеркнул вклад президента Европейского Совета Антониу Кошты в укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом, которого Президент страны Касым-Жомарт Токаев в декабре прошлого года наградил орденом «Достық» I степени.

В качестве важного шага для углубления казахстанско-европейского сотрудничества председатель Сената обозначил необходимость вывода межпарламентских связей на качественно новый уровень.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, касающиеся расширения торгово-экономических связей и укрепления сотрудничества в области транспорта и логистики, экологически чистой энергетики, цифровых технологий, управления водными ресурсами, образования и науки.