Новая Конституция и развитие регионов: в этом контексте проходят встречи сенаторов в населенных пунктах страны.

Фото: пресс-служба Сената

Так, депутаты Сената Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов обсудили с акимом Восточно-Казахстанской области Нурымбетом Сактагановым и председателем областного маслихата Денисом Рыпаковым ключевые вопросы развития региона в контексте проекта новой Конституции и предстоящего республиканского референдума.

Сенаторы подчеркнули, что предлагаемые изменения усиливают роль представительных органов, повышают ответственность власти перед гражданами и создают более устойчивую систему государственного управления. По их словам, конституционная реформа напрямую связана с социально-экономическим развитием территорий, реализацией инфраструктурных проектов, поддержкой предпринимательства и привлечением инвестиций.

Отдельно обсуждены вопросы развития туристического потенциала области как одного из приоритетных направлений роста экономики региона. Сенаторы отметили, что новая Конституция закрепляет принципы открытости, подотчетности и баланса ветвей власти, что формирует более благоприятные условия для развития регионов.

В городе Талдыкоргане состоялась встреча депутатов Амангельды Есбая и Галиаскара Сарыбаева с коллективом и студентами музыкального колледжа им. Куляш Байсеитовой. Основной темой обсуждения стал проект новой Конституции и проводимые в стране политические реформы.

Открывая встречу, сенатор Амангельды Есбай отметил, что проект новой Конституции является важным этапом последовательной модернизации политической системы и укрепления принципов открытости и подот­четности власти.

– Речь идет не просто о внесении изменений, а о формировании обновленной правовой основы развития государства. Конституция должна отвечать современным вызовам и усиливать ответственность институтов власти перед гражданами, – подчеркнул Амангельды Есбай.

Продолжая обсуждение, сенатор Галиаскар Сарыбаев акцентировал внимание на значении общественного участия в процессе преобразований.

– Успех реформ зависит от активной позиции граждан. Важно обеспечить прозрачность изменений и создать реальные механизмы диалога между обществом и государством, – отметил Галиаскар Сарыбаев.

В Мангистауской области Суиндик Алдашев и Бекбол Орынбасаров также провели ряд встреч. Первая встреча состоялась с работниками предприятия OIL Services Company, в ходе которой были подробно разъяснены содержание и значение конституционных реформ, их влияние на систему государственного управления, социально-экономическое развитие и роль институтов гражданского общества.

Затем в городе Жанаозене депутаты Сената встретились с коллективом Казахского газоперерабатывающего завода. Участникам встречи были представлены ключевые положения обновленной Конституции, механизмы расширения прав и свобод граждан, а также вопросы усиления полномочий Парламента и представительных органов на местах. Работники предприятия задали волнующие их вопросы, высказали предложения и обменялись мнениями. Сенаторы дали развернутые ответы и сообщили, что прозвучавшие инициативы будут учтены в дальнейшей работе.

В Илийском районе Алматинской области в рамках работы общенациональной коалиции состоялась встреча депутатов Сената Парламента РК Жанболата Жоргенбаева и Закиржана Кузие­ва с трудовым коллективом

АО «Алатау Жарык». Мероприятие прошло в рамках разъяснительной работы по ключевым направлениям социально-экономического развития регионов и положениям проекта новой Конституции.

Выступая перед участниками встречи, Жанболат Жоргенбаев отметил, что новая Конституция закладывает прочную основу для дальнейшего развития страны и усиления роли регионов.

– Конституционные изменения направлены на укрепление принципов справедливости, ответственности государства перед гражданами и создание условий для устойчивого социально-экономического роста, в том числе на местах, – подчеркнул сенатор.

В свою очередь Закиржан

Кузиев акцентировал внимание на важности постоянного диалога с трудовыми коллективами и учета предложений граждан при формировании государственной политики.

– Обратная связь с людьми, их предложения и инициативы являются важным ориентиром в нашей работе. Именно через такой открытый диалог формируются эффективные и востребованные решения, – сказал он.

В Караганде состоялись встречи представителей общенациональной коалиции с преподавателями и студентами Индустриально-технического колледжа, а также с педагогическим коллективом гимназии им. М. Жумабаева. В диа­логе приняли участие депутат Сената Серик Утешов, депутаты маслихатов области и города, представители политических партий и средств массовой информации. Выступая перед студентами, сенатор Серик Утешов подчеркнул, что проект новой Конституции закладывает основы долгосрочного развития страны, в центре которого находится человек, его права, образование и возможнос­ти для самореализации.

– В проекте новой Конституции особый акцент сделан на развитии образования, науки, культуры и инноваций как стратегических приоритетов государственной политики. Устойчивое будущее Казахстана напрямую связано с формированием интеллектуально развитого и конкурентоспособного общества. Все ресурсы государства будут направлены на укрепление и раскрытие человеческого потенциала. При этом в обновленной редакции Конституции отражена историческая преемственность страны, а государственные границы закреплены как высшая, неделимая и неизменная ценность, – отметил Серик Утешов.

Вопросам гарантий в новой Конституции медицинской помощи была посвящена встреча Евгения Больгерта с коллективом Национального научного онкологического центра. Сенатор подчеркнул, что предлагаемые изменения усиливают человекоцентричный подход, при котором права и интересы граждан становятся основой государственной политики.

Особое внимание уделено статье 32 проекта новой Конституции, закрепляющей право на медицинскую помощь. По словам Евгения Больгерта, новая редакция нормы юридически более точна и системна, при этом государство сохраняет и усиливает свои обязательства в сфере здравоохранения.

В ЗКО сенатор Ляззат Рысбекова обсудила положения проекта новой Конституции с медицинскими работниками и студентами. В ходе встреч она подробно разъяснила ключевые положения документа. Речь шла об обновлении архитектуры государственной власти, совершенствовании системы сдержек и противовесов, а также об усилении гарантий прав и свобод граждан. Подчеркнуто, что в проекте закрепляются принципы демократического, правового и социального государства, где человек, его жизнь и достоинство признаются высшей ценностью.

Медицинских работников и студентов интересовали вопросы практической реализации новых норм, роль Курултая в обновленной системе государственного управления, а также возможные социально-экономические последствия реформы. На все поступившие вопросы были даны разъяснения.

Депутаты Сената Султанбек

Макежанов, Нурия Ниязова и Жанна Асанова в рамках рабочей поездки в город Алматы провели ряд встреч с представителями социальной сферы. Мероприятия состоялись в рамках деятельности общенациональной коалиции по разъяснению проекта новой Конституции. В ходе встреч сенаторы информировали участников о ключевых положениях конституционной реформы, ее целях и значении для дальнейшего развития страны.

В ходе обсуждений особое внимание было уделено вопросам здравоохранения, образования и социальной поддержки населения. Говоря о приоритетах социальной политики, Султанбек Макежанов подчеркнул, что предлагаемые конституционные изменения направлены на усиление роли государства в защите прав граждан.

В Актюбинской области сенатор Амангельды Нугманов встретился с работниками сельского хозяйства Иргизского района. В ходе встреч сенатор подробно разъяснил ключевые положения проекта новой Конституции, направленные на защиту прав и свобод граждан, усиление социальных гарантий, развитие аграрного сектора и обеспечение устойчивого экономического роста. Особое внимание было уделено вопросам, напрямую затрагивающим повседневную жизнь сельских жителей, фермеров и работников сельскохозяйственных предприятий.

Участники встреч активно задавали вопросы и высказывали свои предложения. Обсуждение проходило в формате диалога, что позволило в доступной и понятной форме разъяснить предлагаемые изменения в правовой, социальной и экономической сферах.

В Туркестанской области сенатор Мурат Кадырбек рассказал жителям Байдибекского района об основных положениях проекта новой Конституции и закрепляемых в ней гарантиях. В сельском Доме культуры села Шалдар сенатор встретился с местными жителями, где обсуждались вопросы укрепления верховенства закона, защиты прав человека и формирования справедливого государства. Разъяс­нительная работа продолжилась в трудовом коллективе ТОО «Ернұр Корпорациясы», где сотрудники получили ответы на интересующие вопросы о сути и значении конституционных реформ.

О влиянии Конституции на социальную сферу шла речь на встречах сенаторов Ольги Перепечиной и Асем Рахметовой с жителями СКО. Депутаты встретились с коллективами районной больницы и средней школы им. Кожабергена Жырау в селе Пресновка Жамбылского района. Парламентарии отметили, что предлагаемые поправки направлены на усиление социальной ориентированности государственной политики, укреп­ление гарантий прав граждан и совершенствование системы государственного управления.

Жители интересовались практи­ческой реализацией реформ, стабилизацией цен, развитием занятости, поддержкой образования и здравоохранения, мерами социаль­ной помощи и реализацией инфраструктурных проектов. По каждому из поднятых вопросов даны разъяснения, отдельные предложения взяты в работу.