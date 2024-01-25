Как привлекают инвестиции в водную отрасль Казахстана

Общество, Другое
85
Аменова Дана
Корреспондент

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с представителями международной финансовой корпорации (IFC) привлечение иностранных инвесторов в водную отрасль Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МВРИ РК

IFC занимается консультациями с целью привлечения частного капитала к совместным проектам с правительствами стран, в которых работает. На данный момент корпорация реализовала порядка 500 проектов в 120 государствах.

Министр выразил заинтересованность в поиске инвесторов, имеющих опыт изучения и исследования подземных вод. Также Нуржан Нуржигитов предложил рассмотреть возможность сотрудничества в строительстве новых водохранилищ и ирригационных систем.

Представители IFC сообщили, что помимо консультаций по привлечению инвесторов, корпорация также оказывает помощь в вопросах стратегического планирования. По итогам ознакомительной встречи стороны договорились провести дальнейшие обсуждения с участием специалистов водной сферы.

— Наши позиции по многим вопросам совпадают. Важна не только своевременная и качественная реализация проектов, но и обеспечение их жизнеспособности после завершения. Привлечение инвесторов с большим опытом работы в водной сфере могло бы значительно ускорить реконструкцию и модернизацию гидротехнических сооружений и другой важной инфраструктуры, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

 

 

#инвестиции #водная отрасль #министерство водных ресурсов и ирригации

Популярное

Все
Настоящий учитель – всегда лидер
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Сейсмограф из запчастей
Квартира для сироток
Изменится «геополитический баланс»
Здесь будет город-сад… но чуть позднее
Богатые богатеют
Индустрия воровства
На участке голанского преткновения
Люди важнее техники
На орехи за огрехи
Попали в черный список
Единством сильны
Виноваты родители
Срединный коридор открывается
Как смена часового пояса отразится на жизни казахстанцев, рассказал мажилисмен
Есть пастбища, традиции и желание, но успеха нет
Сирены и... спокойствие
На переработке не экономят
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Экс-сотрудник ДЧС занимался сбытом наркотиков в Алматинской…
Чем грозит продажа ювелирных изделий без пробы
Вернуть скоростной поезд «Алматы - Оскемен» просят жители В…
Информация о введении компенсации за НДС – фейк

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]