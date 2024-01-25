Как привлекают инвестиции в водную отрасль Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов обсудил с представителями международной финансовой корпорации (IFC) привлечение иностранных инвесторов в водную отрасль Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МВРИ РК

IFC занимается консультациями с целью привлечения частного капитала к совместным проектам с правительствами стран, в которых работает. На данный момент корпорация реализовала порядка 500 проектов в 120 государствах.

Министр выразил заинтересованность в поиске инвесторов, имеющих опыт изучения и исследования подземных вод. Также Нуржан Нуржигитов предложил рассмотреть возможность сотрудничества в строительстве новых водохранилищ и ирригационных систем.

Представители IFC сообщили, что помимо консультаций по привлечению инвесторов, корпорация также оказывает помощь в вопросах стратегического планирования. По итогам ознакомительной встречи стороны договорились провести дальнейшие обсуждения с участием специалистов водной сферы.