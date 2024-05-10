Как проходит подготовка к новому отопительному сезону в Казахстане

В Минэнерго проинформировали о проведении ремонтных работ на электростанциях страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в текущем году на электрических станциях республики запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.

По электрическим сетям предусматривается ремонт линий электропередачи общей протяженностью 20,9 тыс. км, а также 423 высоковольтных подстанций. Все работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет.

«Меры, принятые государством для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора, позволят в 2024 году привлечь в отрасль порядка 327 млрд тенге, что на 44% больше уровня прошлого года», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, на подготовку энергоисточников из резерва правительства заблаговременно выделено 17 млрд тенге. По оставшимся заявкам работа завершится в ближайшее время.