Как пройдут последний звонок и выпускные, рассказали в Минобразования

Более 170 тысяч выпускников попрощаются со школьной скамьей в 2022 году. Последний звонок прозвучит 25 мая. Министерство образования и науки РК подготовило Рекомендации по проведению выпускных мероприятий «ТҮЛЕК-2022 – Жаңа Қазақстанның ертеңі», сообщает Kazpravda.kz.

«Последний звонок – это волнительное и важное мероприятие, во время которого педагоги и школьники подводят итоги учебного года, отмечают достижения учащихся. В этом году эпидситуация позволяет провести мероприятие по случаю прощания со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться в стенах школы. Организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции.

Последний звонок в 2022 году прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8 139 выпускников в этом году претендуют на знак «Алтын белгі». Хочу добавить, что ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова.

Отметим, что праздник последнего звонка во всех общеобразовательных школах республики планируется провести в единое время. В нем могут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, Министерства образования и науки и управлений образования областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.

Выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.

Не допускаются:

– привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

– организация праздничных столов;

– проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;

– сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

– организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.

Напомним, что праздник «Последний звонок» во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.