Как распознать подделку десятитысячной банкноты новой серии

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Новая банкнота номиналом 10 000 тенге выпущена в обращение с 28 июня 2024 года

Фото: Нацбанк

В массовое обращение новые банкноты номиналом в 10 000 тенге поступят ориентировочно в сентябре текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Нацбанк перечислил основные защитные элементы десятитысячных банкнот нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

Такая проверка поможет определить подлинность банкнот.

В массовое обращение новые банкноты 10 000 тенге поступят ориентировочно в сентябре, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь.

Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов синего и фиолетового.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения стилизованного барса. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения  лучей в стороны.

В проходящем свете в окне силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта «Голова Барса с грифонами в пасти». При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

 

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