Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью

Не живет село без пастбища

Нехватка пастбищ для общественных табунов стала в последние годы одной из самых острых проблем для сельских жителей. Владельцы личных подворий, чей скот лишился выпасов, предъявляют претензии крупным фермерам-землевладельцам, вокруг спорных территорий нередко вспыхивают конфликты, растет социальная напряженность. О мерах, направленных на решение этой масштабной проблемы, в интервью корреспонденту «Казахстанской правды» рассказал начальник управления мониторинга использования сельскохозяйственных земель и совершенствования государственного контроля над их использованием и охраной Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Сагадат Дуйсенов.

– Сагадат Малшыбаевич, приходится признать, что ни огромная площадь республики – девятая по величине среди других стран мира, ни сравнительно малая плотность населения не избавили казахстанских фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств от проблем с нехваткой пастбищ... Какие шаги предпринимаются отраслевым министерством по решению этого вопроса?

– Начну с того, что дефицит земли под выпасы является одной из самых актуальных проб­­лем для сельских территорий и находится на особом контро­ле Главы государства Касым-Жомарта­ Токаева. 26 января 2021 года Президент поручил приступить к изъятию по стране пустующих и нерацио­нально используемых пастбищ для дальнейшего их перераспределения среди нуждаю­щихся сельских жителей. Во исполнение задач, поставленных Главой государства, была создана рабочая группа по координации мероприя­тий, направленных на решение вопросов, связанных с нехваткой выпасов.

Стоит сказать, что проблемы в сфере землепользования страны возникли по целому ряду причин. Одна из них – отсутствие должного контроля над законностью использования земли. Это в свою очередь стало возможным из-за размытости функций профильных ведомств. С начала 2022 года была выстроена четкая вертикаль государственного контроля над использованием и охраной земель. До недавнего времени имела место несообразная ситуация, когда уполномоченные органы в сфере земельных отношений (выделения земель) и земельные инспекции (контроль над использованием) входили в состав одного госоргана. В результате возникали определенные коррупционные риски и конфликты интересов. Функ­ции контроля были утеряны: не мог же госорган одной рукой выдавать землю, а другой ее отбирать и при этом себя же и наказывать?..

В связи с этим, как уже было сказано выше, с 1 января 2022 года прежний порядок изменен: земельные инспекции в областях перешли от областных акиматов в ведение Министерства сельского хозяйства.

Кстати, такое уже было в нашей истории, пока в 2014 году не произошла децентрализация и контрольные функции не были утрачены центром. Возврат прежнего статуса наделяет областные земельные департаменты независимостью от местных исполнительных органов. Теперь департаменты могут объективно и непредвзято осуществлять проверки субъектов землепользования в регионах.

Кроме этого, 28 апреля 2022 го­да в соответствии с поручением Главы государства была сформирована Республиканская комиссия по изъятию неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства республики земель. Исполнение поставленных Президентом страны задач осуществляется путем усиления взаимодействия заинтересованных государственных и правоохранительных органов, а также выработки системных законодательных мер по их решению. Республиканская комиссия будет действовать на долгосрочной и постоянной основе.

В текущем году проведено три ее заседания по земельным воп­росам с участием профильных ведомств. По итогам проведенной работы в масштабах страны зарегистрировано 354 материала о нарушениях действующего земельного законодательства со стороны фермерских хозяйств и других агроформирований в части использования выданных им сельхозугодий.

Речь идет о 700 тысячах гектарах, касательно которых выявлены различные нарушения. Процесс выявления и возврата неиспользуемых земель идет полным ходом. Если в 2021 году площадь пастбищ, которых не хватало сельчанам, составляла 21 миллион гектаров, то в 2022-м эта цифра сократилась до 16 миллионов. Таким образом, можно констатировать неплохую динамику нашей работы.

Серьезным подспорьем в этом важном деле стало создание при партии «АMANAT» партийной комиссии «Жер аманаты», в состав которой вошли депутаты Парламента, общественные деятели. Должен сказать, партийцы ведут активную работу по возврату неиспользуемых земель. В целом по итогам деятельности Респуб­ликанской комиссии и партии «АMANAT» в госфонд возвращена 781 тысяча гектаров пастбищ.

– Понятно, что расставаться с землей, способной принести доход, ее владельцу невыгодно. Возникают ли в связи с этим сложности при изъятии ранее переданных гектаров?

– Да, приведу следующий пример. Согласно действующим нормам Земельного и Предпринимательского кодексов, земельные инспекторы обязаны уведомить землепользователя о намеченной в его отношении проверке. Уведомление считается действительным только при условии, если лицо, попавшее в поле зрения проверяющего органа, ознакомится с соответствующим документом и подтвердит это своей подписью. После чего земельный инспектор регистрирует проверку в органе правовой статистики прокуратуры и получает акт назначения на проверку. Казалось бы, простая формальность, но именно она делает появление инспектора на земельном участке юридически правомерным.

Как нетрудно догадаться, ключевым в этой процедуре является вручение уведомлений землепользователям. Однако те, избегая проверки, всячески уклоняются от их получения. При сообщении о готовящемся визите инспектора скрываются и, что называется, «путают след», сообщая ложную информацию о выезде в другой район, область и даже за границу. А в иных случаях, только для того, чтобы избежать проверки, могут по-настоящему пуститься в бега.

Понятно, что к подобным уловкам прибегают фермеры, за которыми есть реальные нарушения земельного законодательства и которым грозит изъятие земли. Ведь добросовестному землепользователю нет нужды скрываться от проверяющих.

– Можете привести статистику случаев с беглецами от земельных инспекторов и что можно противопоставить этому новому и, скорее, грустному, чем забавному, явлению?

– Точное число фактов, о которых идет речь, сейчас назвать трудно. Однако можно говорить о новом явлении в сфере землепользования. Конечно, мы ищем пути решения данной проблемы. Как вариант – рассматриваем цифровизацию уведомительного процесса. Это даст возможность отправлять уведомление, к примеру, посредством SMS. Прочитавший его землепользователь, подлежащий проверке, уже считается уведомленным. В настоящее время проводятся соответствующие работы, в том числе интеграция информационной базы Комитета по управлению земельными ресурсами с базами других ведомств.

– На какие нормативно-правовые акты опираются специа­листы земельных органов при проведении процедуры изъятия земли?

– 30 июня 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по воп­росам развития земельных отношений». Его цель – ужесточение государственного контроля над использованием и охраной земель. Основные изменения и дополнения, помимо упомянутых выше, предусматривают определение границ пастбищных угодий с учетом местных условий в целях удовлетворения нужд сельского населения, размещение сведений о выделенных земельных участках в открытом доступе на интернет-ресурсе государственного земельного кадастра.

В результате принятия закона ожидаются следующие положительные социально-экономические последствия: вовлечение в экономический оборот арендованных земель сельскохозяйственного назначения, удовлетворение потребности местного населения в пастбищных угодьях, усиление контроля над использованием и охраной земель, прозрачность информации по земельным участкам.

Как отмечалось ранее, принятие поправок в земельное законодательство служит одной из основ устойчивого развития агропромышленного комплекса, так как земельные вопросы являются ключевыми факторами развития экономики сельского хозяйства. В рамках принятых законодательных норм устанавливаются радиусы пастбищ, подлежащих принудительному отчуждению для передачи в государственный фонд и последую­щего удовлетворения нужд населения.

Стоит отметить, что ранее срок принудительного изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения равнялся двум годам. С принятием названного закона он сократился до года. И этот фактор также признан положительно повлиять на ситуацию с соблюдением земельного законодательства. В то же время процедура изъятия земли может иметь резонансный характер. Поэтому многое будет зависеть от грамотности и профессионализма должностных лиц, выполняющих эту процедуру.

– Представим такую ситуацию. В течение ряда лет фермер вкладывался в имеющую­ся землю: в тот период были другие правила игры, и он не предполагал, что земля будет изъята. В связи с последними изменениями его бизнес попал под отчуждение. Фермер лишается не только земли, но и терпит убытки. Возместит ли их государство?

– Возместит. Соответствующая норма в законе предусмотрена. Таким образом интересы бизнеса будут защищены. Кроме того, взамен изъятого участка (речь идет о выгонах и пастбищах) фермеру будет предоставлен равнозначный, только в другом месте, не входящем в радиус пастбища для общественных нужд.

– Переезд для предпринимателя, конечно, нежелателен: да и новое место нужно обустраивать, огораживать, обводнять. В общем, лишние хлопоты и расходы. Что если «выселяемый» и государство так и не договорятся?

– Защита прав лиц, у которых отчуждается земельный участок для государственных нужд, осуществляется в судебном порядке. Именно судебное решение станет окончательным при возникновении спорных ситуаций. И мы вовсе не исключаем вала судебных земельных тяжб. Все споры будут разрешаться в законодательном порядке.

– Можете назвать какие-то промежуточные итоги проводимой работы?

– Согласно приказу министра сельского хозяйства от 4 мая 2022 года № 139, в рамках «массовой угрозы» (до исключения земельных вопросов из моратория на проведения проверок в отношений МСБ) департаментами Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза планируется охватить проверками 1 901 субъект землепользования на площади 5,8 миллиона гектаров. Из них 141,9 тысячи гектаров являются пашней, пастбищами – 5,7 миллиона гектаров. На сегодня по респуб­лике произведено 322 внеплановые проверки в отношении землепользователей, в распоряжении которых находятся 635,4 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Еще 82 материала с охватом площади в 800,6 тысячи гектаров проходят процедуру проверки.

Наибольшее количество проб­лемных ситуаций, связанных с нехваткой пастбищ, ожидаемо зафиксировано в Туркестанской и в границах вновь созданных областей – Алматинской и Жетысу, где высока доля сельского населения и, соответственно, численность субъектов землепользования.

Мы допускаем частичное выделение земли под пастбища и в лесных фондах, которые рассматриваются как резерв при решении данной проблемы. До конца 2022 года намечено вернуть в государственный фонд до 5 миллионов гектаров неис­пользуемых пастбищ.

– Земля, в том числе пастбища, как средство производства будет востребована всегда, понадобится новым и новым возникающим фермерским хозяйствам. Какие меры приняты для того, чтобы избежать повторения нынешней проблемы с пастбищами?

– В числе таких мер названное выше создание вертикали контро­ля над использованием земли и сокращение срока процедуры принудительного изъятия неиспользуемых земель с двух лет до года. Кроме того, усилена экономическая заинтересованность землепользователей, ставки налога за неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения увеличены с 10 до 20-кратного размера.

Если номинально налог составлял, условно говоря, 50 тысяч тенге, то при наложении повышенного налога эта сумма возрастет до миллиона. Убежден, перспектива такого наказания, материальных потерь станет для нерадивых землепользователей еще одним аргументом в пользу выполнения требований Земельного кодекса.

Вот о чем еще хочется сказать. Проблема пастбищ связана и с организацией общественных табунов на местах. Давно известно, что хороший хозяин оставит в летнее месяцы на подворье только маточное (дойное) поголовье сельскохозяйственных животных. Весь остальной скот – овец, лошадей – отправит на джайляу.

Однако во многих случаях самоорганизация сел оказывается не на должной высоте, и поч­ти весь скот остается на лето в личных подворьях. В результате возникает дефицит пастбищ, конфликты между сельским сообществом и латифундистами и даже односельчанами. В общем, нам необходимо еще и самим позаботиться о рациональном использовании пастбищ. Уверен, что эта проблема найдет свое скорое решение. Над этим сегодня напряженно работает как созданная по поручению Президента страны Республиканская комиссия, так и уполномоченные госорганы.