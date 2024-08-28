Как сборная Казахстана по кокпару и кок бору готовится к ВИК в Астане

Члены сборной Казахстана по кокпару и кок бору приступили к тенировкам на площадке столичного ипподрома «Казанат», где будут проходить соревнования 5-х Всемирных игр кочевников, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

«Для участия в 5-х Всемирных играх кочевников сборная Казахстана по кокпару находится в полной готовности. Мы приехали в Астану пораньше, чтобы лошади побыстрее адаптировались. Сегодня ознакомились с полем. Качество поля – на высшем уровне. Так как соревнования проводятся в нашей стране, конечно, есть большой груз ответственности. Мы приложим все усилия со своей стороны. Самое главное – достойно выступить и завоевать победу без травм», – отметил капитан сборной РК по кокпару Курманбек Турганбек.

Соревнования по кокпару и кок бору пройдут с 9 по 12 сентября на территории столичного ипподрома «Казанат». С каждой команды по этим видам спорта принимают участие по 12 спортсменов.

«Площадка для игры и стадион хорошие. Для лошадей покрытие ипподрома удобное. Подготовка идет на хорошем уровне. В кок бору мы играли в 2016 году. Имея этот опыт, часть наших спортсменов будет задействована в соревнованиях по кок бору», – сказал спортсмен Улан Байтореев.

Напомним, что республиканская федерация по кокпару входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК, которую возглавляет Исламбек Салжанов.

Кроме того, в ее состав входят федерации байге, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, асық ату и JORYQ.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. В Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.