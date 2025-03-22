Как сбываются мечты Наурыз 22 марта 2025 г. 5:30 7 Галия Шимырбаева корреспондент Алматинского корпункта Жолауши Турдугулов воссоздал инструменты Махамбета, Курмангазы, Дины Нурпеисовой фото из личного архива Жолауши Турдугулова Мастер по изготовлению казахских музыкальных инструментов в этом году отмечает свое 75-летие. Он говорит, что его увлечение домброй началось как хобби, которое затем переросло в профессию. – Сейчас такой специальности – изготовитель домбры – нет, нас называют народными мастерами-прикладниками, – рассказывает Жолауши-ағай. – Начинал я, как самоучка. Свою первую в жизни профессиональную домбру сделал в армии в 1969 году. Среди моих сослуживцев был парень-казах из Алматинской области, влюбленный в домбру так, что называл ее святым инструментом. Он тосковал по ней, и я под его руководством выдолбил домбру из цельного бруска уссурийской сосны. Домбра мне так понравилась, что я вместе с «заказчиком» тоже начал играть на ней. Позже это увлечение превратилось не просто в ремесло, а в творчество, потому что, когда работаешь с музыкальными инструментами, ответственность двойная – и за звучание, и за дизайн. Когда вернулся домой, культурная жизнь в наших краях (я уроженец Маркакольского района Восточно-Казахстанской области) бурлила. В 1972 году по решению комиссии из Москвы присвоили звание народных четырем творческим коллективам района: ансамблю песни и пляски «Ақтолқын», самодеятельному театру драмы, оркестру народных инструментов и единственному в СССР агиттеатру «Сауле». Работая с этими коллективами, я научился по-настоящему играть на домбре и петь под ее аккомпанемент. Когда зашел разговор о том, чтобы направить меня на учебу в Алма-Ату, я собирался поступать на класс домбры в музыкальное училище имени Чайковского. Но мне сказали: домбристов в Маркаколе и так хватает, а вот художников-декораторов нет. Так я попал в Алматинское художественное училище имени Гоголя. В 1977-м окончил с красным дипломом отделение театральной декорации, проучившись три года вместо четырех. Тогда люди взрослели рано, а я ведь поступил не сразу после армии, а спустя несколько лет. Большинство моих однокурсников были почти подростками – они пришли учиться после восьмого класса, а у меня в селе оставались жена с детьми, родители, и свою дальнейшую жизнь я связывал с родным Восточным Казахстаном. Вернувшись, был и певцом, и музыкантом-инструменталистом, и танцором, и актером. Работы было много, но все равно я находил время, чтобы заниматься тем, к чему тянулась душа – изготовлением и реставрацией домбры. К нам они приходили разного качества – и с хорошим звуком, и такие, где его надо было дотягивать. Это меня настолько затянуло, что появилась мечта показать миру особенный звук и мощь казахской домбры. Поэтому в 1985 году бросил все – дом, работу, налаженный быт – и уехал в Алма-Ату. Это были очень трудные времена. На работу без прописки не брали. Пришлось ради нее продать дом, машину, залезть в долги, чтобы купить какой-нибудь домишко в столице. Можно было устроиться по специальности – художником-декоратором в театр, но я искал мастерскую, где можно было бы заниматься реставрацией инструментов. Нашел ее при Республиканском музее музыкальных инструментов, куда поступали заказы со всего Казахстана. Со временем имеющихся знаний стало не хватать, и я поступил на художественно-графический факультет КазПИ имени Абая. Окончив вуз, остался там преподавать традиционное прикладное искусство. В те годы, да и сейчас тоже, я много экспериментировал со звуком: он должен быть чистым, стройным, неискаженным. Про форму тоже не забывал: домбра должна сливаться с руками музыканта так, чтобы было ощущение, будто пальцы летают. Но самое главное – я воссоздал копии один к одному домбр многих наших выдающихся певцов-импровизаторов и композиторов – Абая, Биржана, Курмангазы, Махамбета, Дины Нурпеисовой… На оригиналах, которые хранятся в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа и в Центральном государственном музее Казахстана, не играют, но их точные копии, которые тоже хранятся в музее, выдают музыкантам, когда нужно узнать, какой был звук, допустим, у домбры Курмангазы или Махамбета. – Сколько стоят домбры, на которых играли и играют виртуозы? Например, Нургиса Тлендиев, а сейчас Асылбек Енсепов? – Музейные экземпляры можно считать бесценными, так как их цена растет с каждым годом, а стоимость новых домбр доходит до десяти миллионов тенге. Асылбеку Енсепову я много лет назад сделал пару инструментов. Тогда они стоили примерно тысячу долларов каждый, сейчас, думаю, их цена выросла в разы. Нургисе его домбры изготавливал мастер Эммануил Романенко. У той его домбры, что хранится в Музее имени Ыхласа, замечательный, просто великолепный звук. Когда Нургиса играл на ней (а мне довелось слышать его игру вживую), он просто выворачивал душу слушателям. Домбра в его руках пела, плясала, смеялась и плакала… Не верилось, что эти звуки могут воспроизводить пальцы. То, что великий музыкант был левшой, придавало его игре особую привлекательность и таинственность. Почти в одно время с Романенко работал и другой выдающийся мастер – Камар Касымов. Это он сделал специальную домбру Амре Кашаубаеву для участия во Всемирном этнографическом концерте в Париже в 1925 году. Сейчас хороших мастеров, имеющих индивидуальный почерк, много. Только моих учеников, работающих по всему Казахстану, наберется человек 20–30. Тогда тоже были хорошие мастера, но имена этих двоих, самых ярких, остались в истории. Воссозданные ими домбры до сих пор считаются эталоном для любого мастера. – Из какого дерева изготовляют домбру? – Самым распространенным «музыкальным деревом» считается клен. Можно также делать их из экзотических для наших краев пород – эбенового (черного), красного и тутового деревьев. Домбры Курмангазы и Дины Нурпеисовой сделаны в основном из двух пород: корпус из березы, дека – из ели, но у Дины был инструмент и из ореха. Сейчас есть специальные термокамеры, где дерево сушится несколько дней, а потом год или два – на открытом воздухе без попадания прямых солнечных лучей. Раньше, когда их не было, дерево сушили как минимум лет 20. На изготовление одного инструмента уходит примерно месяц, иногда меньше, но бывает и дольше. Это уже зависит от настроения мастера и материала, а он может быть некачественным. К счастью, такое случается редко. В заключение могу сказать, что сейчас спрос на народные инструменты очень большой, особенно среди подрастающего поколения. Это, видимо, связано и с тем, что во многих школах Казахстана ввели обучение игре на домбре как обязательный предмет. #Наурыз #обычаи #традиции #празднование #Наурызнама #Жолауши Турдугулов