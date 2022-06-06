Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Энергетика
Цены на сжиженный газ могут вырасти в Казахстане
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр энергетики Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, пояснил, как возможное повышение цен на сжиженный газ (не более чем на 20%) отразится на потребителях, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Зимой 2022 года в Казахстане было введено госрегулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на 180 дней. Срок этого акта заканчивается в июле, что может привести к росту цен.

"Согласно расчетам, это подорожание на 2 тенге за литр. Я не думаю, что это такая большая разница. Мы будем брать на контроль – Агентство по защите и развитию конкуренции, Министерство национальной экономики, наше министерство, все непосредственные органы – будут вести контроль за необоснованным удорожанием", – сказал министр.  

Между тем, он добавил, что в этих расчетах на учтены расходы на транспортировку газа. 

"Но здесь еще есть вещи, которые не зависят от производителей газа и заправщиков, это вопросы транспорта. Если транспортники начнут поднимать затраты на перевозку, то это тоже должно быть учтено. Это комплексно, не только относится к сфере энергетики", – добавил Акчулаков.

Ранее министр энергетики отметил, что основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов.

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