Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Министр энергетики Болат Акчулаков считает, что развитию газовой отрасли в Казахстане мешает политика сдерживания цен. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минэнерго напомнил, что по запасам газа Казахстан занимает 22-е место в мире, и третье место среди стран СНГ - после России и Туркменистана.

«Роль газа с учетом его широкого применения растет, как в мировой, так и в отечественной экономике. Потребление газа внутри страны также устойчиво растет – с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд кубометров - с 13,8 до 18,6 млрд кубометров. Прирост потребления газа составил порядка 35% или в среднем 7% ежегодно», - констатировал Акчулаков.

Вместе с тем, подчеркнул он, основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов.

«В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, Карачаганак, ТШО, на которые будут приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа», - добавил министр.