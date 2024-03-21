Как в Астане отмечают Наурыз

Наурыз
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В этом году празднования в честь Наурыза в столице проводятся на всех открытых площадках в пяти районах города, в том числе жилых массивах. 21-23 марта народные гуляния проходят на главных площадях города, передает официальный сайт акимата Астаны.

Фото: акимат Астаны

Так, на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO с раннего утра звучит праздничная музыка, готовятся традиционные угощения, идут соревнования по национальным видам спорта, для победителей предусмотрены ценные призы и памятные подарки.                                                                                                Участники соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, асык ату, казакша курес, кой котеру и т.д.

На всех пяти точках установили юрты, в них проходят ярмарки, а также выставлены казахские национальные угощения. На площадках выступают звезды казахстанской эстрады, городские коллективы. В их числе Улыкпан Жолдасов, группа «Заман», Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов и многие другие.                                            На открытом воздухе организованы красочные фотозоны, алтыбаканы.

21-22 марта с 12:00 часов совместно с акиматами районов пройдут праздничные мероприятия в 12 жилых массивах Алматинского района и 8 жилых массивах Байконурского района, 4 площадках Сарыаркинского района, 4 площадках Есильского района, а также 4 площадках Нуринского района.

21 марта с 13.00 часов на территории международного выставочного центра ЕХРО начнет работу восточная ярмарка «Наурыз базары». Посетители ярмарки могут приобрести одежду в этностиле, ювелирные изделия, предметы ручной работы из керамики, металла, войлока, шелка, различные сувениры. Доступна продукция крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных стран. Ярмарка будет работать 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 марта с 09:00 до 18:00.

В организации праздника принимают участие и жители. Так, ОСИ и КСК домов отмечают праздник во дворах жилых комплексов.

Стоит отметить, что с нынешнего года Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. Каждый из дней декады Наурызнама имеет свое значение, олицетворяя милосердие, духовность, солидарность, созидание, обновление и т.д.

#Астана #Наурыз #праздник

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