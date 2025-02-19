Как в этом году поступить в колледж в Астане

Образование,Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Информацию о поступлении в столичные колледжи для абитуриентов 2025 года собирала корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стоит ли поступать в колледж после 9-го класса?

Многие школьники выбирают колледжи вместо 10–11-х классов, чтобы быстрее освоить ту или иную профессию.

Некоторые дети покидают школу после 9-го класса класса для того, чтобы быстрее начать работать – учеба в колледже экономит им время подготовки к профессиональной деятельности. Ежегодно в Казахстане 10 тысяч абитуриентов в колледжи принимается по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства.

Другая мотивация для получения среднего профобразования кроется в нежелании сдавать ЕНТ или изучать «ненужные предметы» в школе. При этом эти дети могут хотеть продолжить учиться в вузе.  

В то же время не каждая семья может позволить себе подготовку к ЕНТ и оплату обучения в вузе – в случае не поступления на грант. Оплата в колледжах гораздо ниже, не говоря уже о госзаказе, в рамках которого профессию можно получить бесплатно. Так, в прошлом году охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием в республике по востребованным специальностям, составил 90% (было предоставлено 145 тыс. мест). Обещали, что в этом году госзаказ достигнет 100%.

В рамках объявленного Года рабочих профессий в 2025 году в РК, правительство намерено повысить качество профтехобразования и престиж технических специалистов, в том числе за счет ввода новых льготных жилищных и ипотечных программ.

Сейчас колледжи готовят востребованных технических специалистов, таких как слесарь, сварщик, механик, сегодня сюда можно причислить профи в IT и дизайне.

Помогая принять решение о поступлении, родителям следует предупредить детей о том, что для карьерного роста во многих сферах требуется высшее образование, а некоторые профессии и вовсе можно получить только в вузе. Во избежание стресса эксперты рекомендуют начинать профориентационный процесс заранее.

Если решение принято, важно выбирать проверенные учебные заведения с хорошей репутацией.

По Астане образовательные услуги системы технического и профессионального образования (ТиПО,) предоставляют 32 колледжа, 9 из которых являются государственными. На базе вышеуказанных колледжей ведется подготовка по 73 специальностям и 121  квалификациям.

Ежегодно прием в колледжи осуществляется с 25-го июня по 20 августа на базе основного и общего среднего образования, с 25 июня по 15 августа – по педагогическим и медицинским специальностям.

Как попасть в колледж бесплатно в Астане?

Госзаказ на специалистов будет утвержден до мая. Перечень специальностей и количество мест, список организаций ТиПО, получивших допуск к размещению заказа можно будет найти на официальном сайте управления.

Государственный образовательный заказ формируется по следующим востребованным направлениям:

  • Образование.
  • Искусство и гуманитарные науки.
  • Информационно-коммуникационные технологии.
  • Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.
  • Сельское, лесное, хозяйство и ветеринария.
  • Здравоохранение и социальное обеспечение.

С 2020 года ведется планомерная работа по повышению стипендий.  С сентября 2023 года размер стипендии для студентов колледжей увеличилось на 50%. В 2024 году она повысилась еще на 50%, что по рабочим профессиям составляет – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Миннауки ранее заявляло, стипендии студентов вузов и колледжей в этом году повысят в 2 раза.

Как проводится конкурс среди поступающих в колледжи?

На сегодня вступительные экзамены в колледжах отменены.

Конкурс проводится автоматически по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании. Подать документы на поступление в колледж можно через портал веб-портал «электронного правительства».

У поступающих есть возможность повысить свои шансы на получение места по госзаказу, подав заявления на специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата, при этом выбрав до 4-х учебных заведений и до 4-х специальностей и квалификаций.

Исключение составляют поступающие по педагогическим специальностям, специальностям искусства и культуры, где предусмотрены специальные и/или творческие экзамены, по медицинским специальностям – психометрическое тестирование. Данная категория не войдет в автоматическое распределение и не сможет подать заявку на несколько специальностей в разных колледжах.

Для абитуриентов после 9 класса учитываются:

- Казахский (русский) язык,

- 2 предмета по профилю специальности.

Для 11 класса:

-  Казахский (русский) язык,

-  История Казахстана,

-  2 предмета по профилю специальности.

Для  квотной категории необходимо предоставить  подтверждающие  документы (инвалиды 1, 2 групп, дети-инвалиды и воспитывающие  их семьи, сельская молодежь, определяющая социально-экономическое развитие села, дети-сироты, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, категории «кандас», служба в ВС).

Вне конкурса, через собеседование в колледже проходят:

- Абитуриенты, которые подадут заявления непосредственно в колледж на обучение по рабочим квалификациям (повар, швея, сварщик, сантехник и т.п.). 

- Абитуриенты по целевой подготовке кадров по заявкам предприятий,

- Абитуриенты  на инклюзивные группы.

Напомним, в прошлом году было заявлено, что механизм финансирования колледжей изменится в Казахстане – они будут ориентированы на подготовку кадров для соответствующего региона РК.

Ранее сообщалось, персонал для АЭС подготовят в казахстанских колледжах.

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