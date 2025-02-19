Как в этом году поступить в колледж в Астане

Информацию о поступлении в столичные колледжи для абитуриентов 2025 года собирала корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стоит ли поступать в колледж после 9-го класса?

Многие школьники выбирают колледжи вместо 10–11-х классов, чтобы быстрее освоить ту или иную профессию.

Некоторые дети покидают школу после 9-го класса класса для того, чтобы быстрее начать работать – учеба в колледже экономит им время подготовки к профессиональной деятельности. Ежегодно в Казахстане 10 тысяч абитуриентов в колледжи принимается по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства.

Другая мотивация для получения среднего профобразования кроется в нежелании сдавать ЕНТ или изучать «ненужные предметы» в школе. При этом эти дети могут хотеть продолжить учиться в вузе.

В то же время не каждая семья может позволить себе подготовку к ЕНТ и оплату обучения в вузе – в случае не поступления на грант. Оплата в колледжах гораздо ниже, не говоря уже о госзаказе, в рамках которого профессию можно получить бесплатно. Так, в прошлом году охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием в республике по востребованным специальностям, составил 90% (было предоставлено 145 тыс. мест). Обещали, что в этом году госзаказ достигнет 100%.

В рамках объявленного Года рабочих профессий в 2025 году в РК, правительство намерено повысить качество профтехобразования и престиж технических специалистов, в том числе за счет ввода новых льготных жилищных и ипотечных программ.

Сейчас колледжи готовят востребованных технических специалистов, таких как слесарь, сварщик, механик, сегодня сюда можно причислить профи в IT и дизайне.

Помогая принять решение о поступлении, родителям следует предупредить детей о том, что для карьерного роста во многих сферах требуется высшее образование, а некоторые профессии и вовсе можно получить только в вузе. Во избежание стресса эксперты рекомендуют начинать профориентационный процесс заранее.

Если решение принято, важно выбирать проверенные учебные заведения с хорошей репутацией. По Астане образовательные услуги системы технического и профессионального образования (ТиПО,) предоставляют 32 колледжа, 9 из которых являются государственными. На базе вышеуказанных колледжей ведется подготовка по 73 специальностям и 121 квалификациям. Ежегодно прием в колледжи осуществляется с 25-го июня по 20 августа на базе основного и общего среднего образования, с 25 июня по 15 августа – по педагогическим и медицинским специальностям. Как попасть в колледж бесплатно в Астане? Госзаказ на специалистов будет утвержден до мая. Перечень специальностей и количество мест, список организаций ТиПО, получивших допуск к размещению заказа можно будет найти на официальном сайте управления. Государственный образовательный заказ формируется по следующим востребованным направлениям:

Образование.

Искусство и гуманитарные науки.

Информационно-коммуникационные технологии.

Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли.

Сельское, лесное, хозяйство и ветеринария.

Здравоохранение и социальное обеспечение.

С 2020 года ведется планомерная работа по повышению стипендий. С сентября 2023 года размер стипендии для студентов колледжей увеличилось на 50%. В 2024 году она повысилась еще на 50%, что по рабочим профессиям составляет – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Миннауки ранее заявляло, стипендии студентов вузов и колледжей в этом году повысят в 2 раза.

Как проводится конкурс среди поступающих в колледжи?