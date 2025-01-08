Персонал для АЭС подготовят в казахстанских колледжах

Энергетика,Образование
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Дана Аменова
корреспондент

С учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики прогнозируется, что до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тысяч человек

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На базе казахстанских колледжей будут созданы специальности для подготовки персонала для АЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане актуализированы 43 профессиональных стандарта рабочих профессий, определены новые специальности и квалификации, активизирована работа отраслевых советов по профессиональным квалификациям.

Он отметил, что на текущий год в сфере энергетики будут разработаны 4 профессиональных стандарта по новым профессиям и актуализированы 29 профстандартов, в том числе в атомной отрасли. 

Совместно с Минпросвещения выстроена работа по подготовке кадров, включающая 61 высшее учебное заведение и более 200 колледжей, где ведется подготовка профессий ТЭК. Подготовку кадров для энергетики осуществляют 40 высших учебных заведений и 215 колледжей, где обучается порядка 19 тыс. студентов по 7 специальностям в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики, возобновляемой энергии.

С учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики прогнозируется, что до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тыс. 

В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС.

«Тесное сотрудничество с электротехническими колледжами осуществляют подведомственные организации - Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, представляющие базу для производственных практик студентов колледжей по ядерным специальностям»,  уточнил Алмасадам Саткалиев.

Между тем, в вузах приступили к расширению образовательных программ для обучения кадров, востребованных в атомной отрасли. Ранее стало известно, что на площадке Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева представители высшей школы, науки и предприятий обсудили проблему подготовки кадров для одной из самых высокотехнологичных отрас­лей – атомной энергетики. 

#подготовка #колледжи #АЭС #персонал

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