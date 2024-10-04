Механизм финансирования колледжей изменится в Казахстане

Правительство , Здравоохранение , Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Колледжи будут ориентированы на подготовку кадров для соответствующего региона РК

Фото: Kazpravda.kz и пресс-служба правительства РК

До конца года будет завершен процесс профилизации учебных заведений. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на панельной сессии ІІ республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz 

По информации пресс-службы правительства, в своем выступлении вице-премьер отметила, что в Казахстане функционируют 23 филиала зарубежных вузов на базе областных университетов. Большинство из них по окончанию учебы выдают дипломы международного образца. МНВО примет единые требования к их работе, в части трансфера образовательных программ, технологий обучения и оценки знаний студентов.

Вице-премьер также сообщила, что президент объявил 2025 год - Годом рабочих профессий. В этой связи ведомством будет подготовлен комплексный план по трансформации системы технического и профессионального образования (ТиПО). 

«Колледжи будут в основном ориентированы на подготовку кадров для соответствующего региона. До конца года будет завершен процесс профилизации учебных заведений. Также будет изменен механизм финансирования. Для колледжей, внедривших международные отраслевые стандарты, будут предусмотрены стимулирующие выплаты», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Кроме того, по поручению главы государства предусмотрен капитальный ремонт 1 300 школ, которые будут оснащены современным оборудованием. Активно ведется работа по формированию сети опорных школ. 

«В опорных школах внедряются современные методики обучения. Эта работа проводится в более 150 организациях образования. Этот опыт будет распространяться по всей республике», — проинформировала вице-премьер.

Было отмечено, что финансирование детских садов будет производиться по факту выбора и посещения садика ребенком. Данный подход в пилотном режиме успешно апробирован в Таразе, где 5 тыс. детей из 7 тыс. стоявших в очереди получили места в детских садах. Оставшиеся 2 тыс. детей не достигли возраста 2-х лет. Проект начинают внедрять в городах Шымкент и Туркестан, а с 2025 года планируется масштабировать по всей стране.

Тамара Дуйсенова также коснулась сферы здравоохранения. Она подчеркнула, что застрахованные граждане должны получать полный объем необходимой медицинской помощи вне зависимости от суммы их взносов за исключением услуг, связанных со взрослой стоматологией и косметологией.

Государство осуществляет страховые взносы за более 11 млн человек, включая беременных женщин, детей, лиц с инвалидностью, пенсионеров и т. д. Граждане, которые имеют доход, но не участвуют в системе ОСМС, будут получать базовый пакет медицинских услуг, гарантированный государством.

 

#колледжи #финансирование #Дуйсенова

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