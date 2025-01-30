Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей

Образование
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

В этом я убедилась, познакомившись с педагогами и учениками школы, которой в текущем году испол­няется 50 лет. Она находится в одном из микрорайонов Алматы, уютно расположившись вдали от шумных улиц.

фото предоставлено гимназией

Это первая школа в городе, получившая статус гимназии в 1993 году. Ее ученики углубленно изучают не только предметы гуманитарного, но и естественно-математического направления. О качестве образовательного процесса говорит тот факт, что в этом году ученик 11 «А» класса Алихан Бакиев занял третье место на республиканском этапе Президентской олимпиады по естественно-научным предметам.

Знакомство со школой началось со входа, где все ученики проходят цифровой фейс-конт­роль. Безопасности здесь отводят особое внимание.

Как рассказала исполняющая обязанности директора школы Джанна Усеинова, в гимназии в две смены обучаются 1 776 учеников, тем не менее администрация находит возможности для организации дополнительных кружков между занятиями и по субботам. Процесс вовлечения детей в дополнительное образование организуется с учетом их интересов и образовательных стандартов. Вопрос о том, какие кружки будут работать в текущем году, решают всем коллективом еще в начале учебного года. Так, много лет в школе работают кружки «Эрудит» по биологии и «Полиглот».

Кружок «Нейросети» в этом году по своей инициативе организовал учитель естествознания Ильзат Ренатулы. Но прежде он сам прошел курсы повышения квалификации по внедрению искусственного интеллекта в учебный процесс. Учитель соб­рал две группы из учеников с 6-го по 8-й класс. Один из самых способных из них – Мади Мауленов – рассказал нам о том, что здесь он смог открыть для себя много нового.

Ученики начальных классов с интересом постигают традиционную национальную игру тогызкумалак, развивая логику и мышление, как и юные шахматисты. Девочки-младшеклассницы с удовольствием посещают кружок танцев. Педагоги убеждены, что спорт дисциплинирует детей, они успевают участвовать в различных соревнованиях, интеллектуальных олимпиадах, заниматься научными проектами, развиваться в творческом плане.

По словам Джанны Бакытбековны, второй год школа участвует в проекте «Международный бакалавриат». В его рамках создан музыкальный театр для учеников 5–6-х классов, направленный на развитие творческих способностей и раскрытие личностных качеств детей.

С 2008 года школа работает в рамках проекта PASCH «Школы: партнеры будущего» совместно с Гете-институтом Алматы. С тех пор успешно работает кружок «Полиглот», где дети дополнительно изучают немецкий и французский языки. Его неизменно ведет учитель немецкого языка Елена Пятова совместно со своими коллегами. Надо отдать должное педагогам – вместе с детьми они участвуют не только в городских и республиканских олимпиадах, но и в международных проектах на родине Гете.

Наиболее увлеченным и целеустремленным ученикам уже покорились вузы Европы. Среди них – Дидар Бейсенгазы, который поступил в медицинский институт в Мюнхене.

Педагоги убеждены, что дети должны хорошо владеть не только иностранными языками, но и казахским. К слову, кружки «Қазақ тілінің грамматикасы» и «Тіл» здесь пользуются большой популярностью. В этом году две ученицы старших классов заняли второе место на городской научно-практической конференции, где делали доклады на казахском языке.

Все больше ребят посещают кружок «Дебаты на казахском». Полиязычие дает неограниченные возможности любому человеку, не устают повторять педагоги своим ученикам.

Отдельно стоит сказать о дос­тижениях учеников из кружка «Дебаты на английском», который ведет Наталья Сатылганова. Для участия в дебатах необходимо иметь не только обширный словарный запас, но и уметь думать на соответствующем языке. Первые шаги начинаются с небольших турниров, далее они устраиваются между школами района, затем – во Дворце школьников. Таким образом педагоги учат детей не только общаться на языке Шекспира, но и вступать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения.

Одно из последних достижений учеников гимназии – третье место на республиканских соревнованиях. Вполне возможно, что скоро в составе сборной Казахстана может оказаться один из их учеников, а это уже международный уровень, отметила Наталья Борисовна. Несмотря на дополнительные нагрузки, все учителя отмечают: они получают огромное удовлетворение от своей работы. Ведь их вдохновляют не только хорошие оценки и успехи учеников, но и горящие глаза детей, их желание получать новые знания.

Стоит отметить и спортивные традиции гимназии. Учитель физкультуры Елена Каюдина около 20 лет ведет секцию по волейболу. Команды волейболистов есть среди 5–6-х, 7–8-х и 9–11-х классов.

В этом учебном году команда старшеклассниц заняла первое место в республиканских соревнованиях. На вопрос о том, как удается увлечь детей волейболом, педагог отмечает, что все зависит от желания детей. Иногда приходится разговаривать индивидуально, но чаще всего срабатывает сарафанное радио. Недавно, к примеру, своего сына – ученика начальных классов – привел бывший ученик школы. Он настаивает: его ребенок обязательно должен научиться играть в волейбол.

Вызывает уважение и путь, который прошел сам педагог. Будучи мастером спорта по прыжкам в воду, Елена Борисовна вместе с детьми постигала тонкости волейбола. Самос­тоятельно освоила методику преподавания, повышала квалификацию в волейбольном клубе Алматы.

Она считает, что просто уроки физкультуры – это скучно, интерес и азарт у детей появляются во время соревнований. Неудивительно, что гимназисты ежегодно занимают призовые места в городских соревнованиях по разным видам спорта.

В общем, жизнь в школе бьет ключом. Совсем скоро в стенах учебного заведения состоится традиционный конкурс «Алло, мы ищем таланты», в котором участвуют ученики с 1-го по 11-й класс. А в конце учебного года в очередной раз пройдет фестиваль «Яркие звезды гимназии», где награду получат все отличившиеся ученики за достижения на олимпиадах, конференциях, в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

...Школу я покидала с чувством огромного уважения к учителям, увлеченным и преданным своей педагогической стезе, а самое главное – любящим наших детей.

#Алматы #Образование #воспитание #личности #гимназия

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