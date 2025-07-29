В КНР решили выдавать пособия в 500 долларов по уходу за ребенком до трех лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Власти Китая планируют ввести государственные пособия по уходу за детьми: на каждого ребенка в возрасте до трех лет будут выплачивать 3 600 юаней в год. По текущему курсу это примерно около 500 долларов.

Начать выплаты планируют уже в этом году. Субсидии будут освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога и не будут учитываться как семейный или личный доход при определении таких получателей, которые охвачены системой обеспечения прожиточного минимума и отнесены к категории малообеспеченных.

Как утверждает издание, эта мера вводится в рамках усилий КНР по поддержке семей и повышению рождаемости.