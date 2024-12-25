Как в спорте Казахстана устраняют коррупционные риски

Агентство представило отчет о проделанной работе по исполнению рекомендаций внешнего анализа коррупционных рисков в спорте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством проведен мониторинг исполнения рекомендаций внешнего анализа коррупционных рисков в сфере финансирования спорта высших достижений.

На сегодня по рекомендациям Антикора профильным министерством и местными исполнительными органами проделана следующая работа:

– устранена диспропорция в финансировании массового и профессионального спорта. К примеру, если в 2023 году на массовый спорт выделено 35 млрд тенге, а на профессиональный спорт 340 млрд тенге, то в этом году 195,4 млрд тенге и 185,5 млрд тенге соответственно.

– возмещено в бюджет 1,3 млрд тенге, необоснованно затраченных на фиктивные спортмероприятия и надбавки к зарплатам;

– сокращено на 2,2 млрд тенге финансирование футбольных клубов. К примеру, Туркестанская область на 1 млрд, Акмолинская область на 390 млн, Костанайская область на 350 млн, Павлодарская область на 300 млн, область Жетысу на 146,2 млн;

– снижено на 4,6 млрд тенге (с 12,1 до 7,5 млрд) финансирование профессионального спорта. Так, Шымкент на 4,2 млрд, Акмолинская область на 242 млн, Туркестанская область на 86 млн, Павлодарская область на 58,5 млн, область Абай на 38 млн, Восточно-Казахстанская область на 2 млн;

– возвращены из неэффективного управления 8 спортивных объектов. К примеру, в Алматы это «Халык Арена», «Алматы Арена»; в Атырауской области «Ледовой дворец», «Центральный бассейн»; в ЗКО здание и стадион ФК «Акжайык», ДЮСШ по зимним видам спорта; в Костанайской области – Ледовый дворец.

На мониторинге исполнения находятся следующие рекомендации Агентства:

- сокращение видов и подвидов спортивных дисциплин;

- обеспечение прозрачности и оптимизация расходов на спортмероприятия и управленческий персонал;

- создание условий для справедливого и прозрачного распределения внебюджетных средств.

Мониторинг реализации рекомендаций Агентства продолжается.

Ранее, Антикоррупционной службой совместно с Минтуризма и спорта был проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Было выявлено, что объем денежных «вливаний» в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья (Канада, Норвегия, Нидерланды), выделяемых на эти же цели. Вместе с тем Казахстан занимает низкие позиции в медальном зачете по олимпийским играм.