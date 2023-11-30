Как вывести ветеринарию на новый уровень, решали в правительстве

Сельское хозяйство, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Проблемы и перспективы ветеринарии обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Низкое материально-техническое обеспечение и невысокие зарплаты в ветеринарной отрасли создают серьезный барьер на пути развития животноводства. Учитывая объемы производства мяса в Казахстане, а это практически полное покрытие потребности населения, дальнейшее удешевление производства говядины возможно только через открытие экспортных рынков для поставок растущего объема мяса. О состоянии отрасли на совещании проинформировал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

По его данным, в Казахстане в перечень особо опасных болезней животных включены 68 видов заболеваний, по 45 из них – благополучный статус, по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия.

«Одним из факторов, влияющих на эпизоотическую ситуацию страны, является полный и достоверный учет поголовья. Существующая информационная система идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) ранее не выдерживала никакой критики. На сегодня проведена большая работа по устранению системных ошибок и интеграции процессов с другими информационными системами. В частности, актуализировано более 1,2 тыс. территориальных единиц в справочнике КАТО, доработан функционал постановки животного на карантин, актуализирована база данных ИСЖ по 28,5 тыс. животных. В рамках реформирования системы ветеринарии разработаны и уже в действии новые цифровые продукты ИСЖ, ЕАСУ, VETMOBILE, TortTulik и др., позволяющие направлять первичные и достоверные данные в автоматическом режиме напрямую в информационные системы», — заявил Амангалий Бердалин.

Предотвратить заражения животных и людей опасными заболеваниями позволяет своевременная диагностика. В рамках плана ветеринарно-профилактических мероприятий на 2023 год намечалось 175,7 млн вакцинаций против 23 болезней животных и птиц. За 10 месяцев текущего года уже проведены 133,9 млн. В целях выявления больных животных проводятся диагностические мероприятия против 28 особо опасных болезней. Планировались на 2023 год 72,7 млн диагностических исследований, за 10 месяцев проведены 56,5 млн.

Благодаря принимаемым мерам по сравнению с аналогичным периодом последних 3 лет, наблюдается снижение очагов заболеваний на 44,7% (в 2021 году – 331, в 2022 году – 299, в 2023 - 205).

Достаточное финансирование и правильная организация комплекса мероприятий в регионах позволят вывести ветеринарию на стабильно безопасный уровень. В настоящее время на рассмотрении в Парламенте находится законопроект по вопросам ветеринарии, предусматривающий разграничение полномочий между центром и регионами, цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачи данных, совершенствование системы подготовки кадров и повышение заработных плат специалистов в области ветеринарии, оказание им мер социальной поддержки.

Кроме того, предлагается создание ветеринарного статуарного органа, как саморегулируемой профессиональной организации. Основными его функциями будут являться учет и мониторинг кадров в области ветеринарии, повышение квалификации специалистов, рассмотрение ветеринарных инцидентов.

«Основная задача ветеринарии – охрана здоровья людей от болезней сельскохозяйственных животных, безопасность продукции животноводства. Стабилизировать ситуацию в регионах – задача непростая, но выполнимая, решается проведением комплекса мероприятий на местах, достаточным финансированием и постоянным контролем. Дальнейшее развитие отрасли животноводства возможно только при открытии экспорта мяса, и мы не должны больше зависеть от вспышек заболеваний скота в отдельных регионах, из-за чего вынуждены закрывать рынки для всей страны. Акиматам областей необходимо взять под свой личный контроль проведение профилактических мероприятий, улучшить материально-техническое оснащение ветеринарных служб и создать условия для ветеринарных работников», — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

 

#обсуждение #Правительство #проблемы #ветеринария

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