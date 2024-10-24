Как выживают библиотеки?

Общество
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Библиотечно-информационные услуги населению региона оказывают 275 книжных хранилищ.

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В библиотеках области работают 627 сотрудников, причем это не только специалис­ты библиотечного дела, но и IT-специалисты, филологи, историки, педагоги. Общий книжный фонд всех библиотек региона – свыше 3 млн 833 тыс. экземпляров. Больше половины из них (около 2 млн 54 тыс. изданий) на государственном, остальная часть книг на русском и иностранных языках.

– Выбор литературы в библио­теках большой, – рассказывает заведующая отделом развития библиотек областной универсальной научной библиотеки им. Ш. Уалиханова Жаннат Жетписбаева. – К примеру, художественная литература представлена произведениями как отечественных, так и зарубежных авторов. Есть переводы на государственном языке, в свое время вышедшие в свет в рамках программы «Мәдени мұра», отраслевая литература, включающая всевозможные методические пособия, энциклопедии, справочники, а также учебники для студентов разных специальностей. Все они доступны на двух языках.

Пополнение книжных фондов библиотек региона происходит регулярно. Ежегодно поступает в среднем около 60 тыс. новых книг. На сегодняшний день принято более 42,6 тыс. экземпляров.

– В основном литература попадает к читателям за счет средств местного бюджета. Часть книг издается в рамках госзаказа, – отмечает Жаннат Жетписбаева. – Кроме того, есть издания, которые были переданы в дар от местного населения и непосредственно от авторов. Ни одна подаренная книга не остается без внимания: все они, как полагается, оформляются, составляются соответствующие акты. Так, в этом году в дар биб­лиотекам области передали около 3,5 тысячи книг.

В областной библиотеке им. Ш. Уалиханова зарегистрированы 16 712 читателей. Книжный фонд составляет свыше 267 тыс. изданий, в том числе более 90 тыс. экземпляров на казахском языке.

– В текущем году около 700 книг передано библиотеке местными жителями. Кроме того, в регионе изданы произведения 24 жамбылских писателей и поэтов, что стало настоя­щим подарком как для самих авторов, так и для читателей. На эти цели из местного бюджета было выделено около 50 миллионов тенге. Эти книги были распределены по всем биб­лиотекам региона, – сообщает Жаннат Жетписбаева.

В 2024-м учреждение посетили более 150 тыс. жамбылцев. Во многом рост числа читателей происходит за счет проводимых разного рода встреч, творческих вечеров, книжных презентаций. Ежегодно коллективом библиотеки организовывается около 300 таких мероприятий. За девять месяцев текущего года организовано уже более 170. Постоянной аудиторией является молодежь старше 14 лет.

– Бывает, что в наличии не оказывается необходимой литературы, – продолжает Жаннат Жетписбаева. – Чтобы удовлетворить читательский запрос, мы можем связаться с библиотеками других регионов. Есть и другие вопросы. Так, несмотря на то что необходимая оргтехника и компьютерное оборудование вроде бы есть, не помешало бы уже их обновить. Время не стоит на месте, и ожидания читателей растут.

Планируется, что в этом году охват читающего населения по области составит 35%. На сегодня зарегистрированы свыше 289,5 тыс. новых читателей, среди которых учащиеся школ и студенты, люди рабочих профессий, педагоги и пенсионеры. В сельских библиотеках можно нередко встретить как местных жителей, так и приезжих из отдаленных аулов.

Так, большой популярнос­тью среди местного населения пользуется основное книгохранилище в Меркенском районе. В Централизованной районной библиотечной системе книжный фонд составляет около 280 тыс. книг, из них более 161 тыс. – на государственном языке.

– У нас зарегистрированы 22 684 читателя и около 264 тысяч фактов книговыдачи. Порядка половины читателей – это дети. В целом по району наблюдается довольно неплохой спрос на литературу. Наш книжный фонд обновляется ежегодно. На эти цели из местного бюджета периодически выделяют около двух миллио­нов тенге. К примеру, в нынешнем году у нас появились такие издания, как «Алаңсыз өмір сүру құпиясы» Дейла Карнеги, «Әйел даналығы» и «Быть счастливым за 21 день» Луизы Хей, «Ең бақытты әйел» Дания­ра Сулейменова, «Обнажение души» Людмилы Мельник, «Мың сұрақ. Отбасы хрестоматиясы» и другие, – рассказывает заместитель директора Центральной районной биб­лиотеки Айман Буркитбаева.

По ее словам, многие сейчас используют смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры, поэтому количество посетителей библиотеки в последние годы заметно снизилось.

– Мы стараемся привлечь новых читателей проведением различных культурных мероприя­тий. Еще год не закончился, а их уже проведено 907, – говорит Айман Буркитбаева.

Все в порядке и в городской библиотеке им. М. Ауэзова, хотя здесь тоже в последнее время из-за активного развития интернет-ресурсов замечено сокращение числа читателей.

– Нашими постоянными посетителями являются в основном студенты и школьники. Наибольшим спросом у нас в последнее время пользуются художественная литература на историческую тематику и книги по психологии. Особенно на казахском языке. Также нередко спрашивают периодические издания. Буквально на днях поступили новые книги, в настоящее время оформляем их, – говорит библиотекарь Зульфия Кулжабаева.

В последние годы библиотеки трансформируются, постепенно отходя от своего только традиционного назначения и превращаясь в своего рода культурные и образовательные центры, где проходит множество разных мероприятий. И именно в этом видится будущее библиотек. Все чаще в стенах хранилищ знаний организовываются презентации литературных новинок, творческие вечера местных авторов, встречи поэтических сообществ, культурные и социальные мероприятия, благодаря которым растет число посетителей.

– Мы также проводим встречи, посвященные юбилеям известных жамбылцев, знаменательным датам и знаковым событиям в нашем обществе. Такие проекты призваны дать новые знания, пробудить интерес гостей к новым темам, а также чтению в целом. Мы пропагандируем и книги из наших фондов, направляя свои усилия на духовно-нравственное, экологическое, эстетическое воспитание подрастающего поколения, – заключает Жаннат Жетписбаева.

Что касается модернизации библиотек для этих целей, то в сельских округах на базе биб­лиотек открыты 31 коворкинг-центр и 186 цифровизированных информационных центров. Последние предлагают жителям, особенно отдаленных населенных пунктов, услуги электронного правительства. Благодаря им сельчанам стало намного проще и быстрее получать все необходимые справки и другие документы. Подобные изменения произошли в областных и городских библиотеках, которые стараются держать руку на пульсе, отслеживать современные тенденции в обществе.

#модернизация #библиотека #книги #литература #чтение

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