Как защитить детей в киберпространстве? Общество 27 сентября 2024 г. 4:30 3 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права О потенциальных угрозах в Сети должны рассказывать родители рисунок Николая Веревочкина Сегодня у многих детей, начиная с дошкольного возраста, есть доступ к интернет-сервисам, которыми пользуются их родители. В то же время часть отцов и матерей не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице их ребенка в соцсетях и какую угрозу эта беспечность может для них представлять. Далеко не всегда увлечение интернет-играми, просмотр мультфильмов и видеосюжетов безобидны или имеют образовательную функцию. Более того, для отдельных семей повальное зависание их детей во Всемирной паутине заканчивается трагедией. Череда происшествий с подростковым суицидом в Алматы послужила толчком к принятию мер со стороны государственных и общественных структур. Как отметила на своей странице в соцсетях детский омбудсмен Динара Закиева, к негативному развитию ситуации, к трагедии приводят одиночество, проблемы в отношениях с родителями, сверстниками, буллинг, а также влияние социальных сетей. Еще 10–15 лет назад родителей не сильно заботило то, что их дети смотрят в Интернете, потому что они считали и во многих случаях продолжают считать, что если ребенок рядом, никому не мешает, он сыт и одет, то все прекрасно. А если еще и в школе имеет хорошие оценки – жизнь удалась. А что там «внутри» их чада происходит, мало кто задумывается. Не единичны и случаи непредвиденных финансовых потерь из-за ошибок, допущенных детьми при пользовании гаджетами. Как во благо, так и во вред Как считает эксперт в области детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, ситуация быстро меняется, и в современных условиях мы все уже должны интересоваться тем, что они делают в Сети, с какими угрозами там потенциально могут столкнуться. Недавно в Казахстане по заказу экспертов компании Kaspersky был проведен опрос более тысячи граждан на эту тему. Выяснилось, что каждый двадцатый родитель знает хотя бы об одном случае, когда его ребенок участвовал в травле других детей в Интернете, или кибербуллинге. 5% граждан признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее. И все же чаще всего дети заходят в Сеть для развлечений: смотрят смешные видео и мемы (62%), играют в онлайн-игры (59%), общаются с друзьями (53%), смотрят кино или слушают музыку (52%). Многие используют Интернет в познавательных целях: готовят учебные задания (39%), ищут разную информацию о фильмах, играх, погоде (26%), читают новости и статьи (11%). Каждый третий ребенок смотрит или читает в Интернете публикации блогеров (31%). Популярнее всего блоги, посвященные видеоиграм, фильмам и мультфильмам, хобби, музыке, а также челленджам, когда блогер выполняет какие-то задания. Около четверти детей интересуются компьютерами и технологиями, распаковкой товаров, модой и красотой, игрушками. Многие реализуют в Интернете собственные творческие способности. Каждый второй ребенок создает собственный контент – фото, видео, рисунки, музыку. Чаще всего это имеет отношение к увлечениям подростка, видеоиграм, музыке и челленджам. – Интернет сам по себе – всего лишь инструмент, который дети могут использовать как во благо, так и во вред. Он помогает познавать мир и заниматься творчеством. Однако существуют и негативные явления, такие как кибербуллинг. Дети не всегда отдают себе отчет в том, как переживает, какие чувства испытывает другой человек. С угрозами и оскорблениями справится не каждый взрослый, а юные пользователи куда более чувствительные. Иногда это даже может нанести психологическую травму. Чтобы этого избежать, родителям нужно обсуждать с ребенком, чем опасен кибербуллинг, приучать его самому не проявлять агрессию в Интернете и объяснить, что если он столкнется с интернет-травлей, то не должен испытывать стыд или чувство вины, и взрослые всегда окажут ему поддержку, – комментирует Андрей Сиденко. По данным проведенного экспертами по кибербезопасности опроса, каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в Интернете. Нередки случаи онлайн-мошенничества. Ребенок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя ее не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых. Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются их родители. Причем иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% опрошенных сообщили, что их детям доступны онлайн-кинотеатры, онлайн-магазины, маркетплейсы. Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, – такси, музыкальные приложения, доставка продуктов и еды из ресторанов, облачные сервисы. Ошибки детей в Интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель потерял из-за этого свыше 16 тыс. тенге, 11% – от 16 до 40 тыс. тенге, 6% – от 40 до 80 тыс. тенге, 3% – от 80 до 400 тыс. тенге, 2% – более 400 тыс. тенге. Помимо этого, есть и регулярные расходы на подписки для ребенка и покупку гаджетов. – В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с Правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространенных угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребенку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам, – советует Андрей Сиденко. Риски овершеринга Помимо финансовых рисков, в киберпространстве детей подстерегает и ряд других опасностей. Как показал опрос, каждый пятый родитель не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Эксперт считает, что, говоря о правилах безопасности в Сети, надо рассказывать и о рисках овершеринга – излишней публикации личных данных, фото и видео о себе. Более половины опрошенных сообщили, что у их ребенка есть личная страница в соцсетях, которую он ведет самостоятельно. При этом многие заводят аккаунты еще в дошкольном возрасте: своя страница есть у каждого седьмого ребенка четырех-шести лет. И чем они старше, тем активнее начинают пользоваться соцсетями. Среди детей в возрасте 12–15 лет личная страница есть у 78%, 16–18 лет – у 84%. По словам родителей, у каждого второго ребенка на странице есть личные фотографии, при этом у некоторых на снимках можно увидеть обстановку квартиры. У каждого четвертого указан номер мобильного телефона. Также многие дети публикуют информацию о своих увлечениях, уточняют возраст, номер школы, имена родственников, указывают геолокацию и даже домашний адрес! Самая популярная соцсеть у детей в Казахстане – TikTok, сервис для создания и просмотра коротких видео. Ей пользуется большинство детей опрошенных родителей (74%). В числе самых востребованных также YouTube (59%), Instagram (57%) и «ВКонтакте» (19%). Юные казахстанцы используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. – Поэтому родителям необходимо объяснять детям, зачем нужны те или иные меры предосторожности. Дополнительно защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей типа Kaspersky Safe Kids. Приложение пришлет уведомление, если к ребенку в соцсети добавится пользователь с большой разницей в возрасте, – отмечает Андрей Сиденко. Чтобы защитить детей в Сети, он рекомендует рассказывать им о ключевых понятиях информационной безопасности, учить, как противостоять онлайн-угрозам. В этом может помочь «Азбука кибербезопасности». Также детям надо доступно объяснять, что аккаунты необходимо защищать надежными уникальными паролями, которые никому нельзя передавать, не сообщать свои личные и банковские данные без крайней необходимости и не вводить их на сомнительных ресурсах. А лучше использовать специальные программы для родительского контроля, которые позволяют отслеживать онлайн-активность детей. #дети #соцсети #интернет #кибербезопасность #Азбука кибербезопасности