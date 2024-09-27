Как защитить детей в киберпространстве?

Сегодня у многих детей, начиная с дошкольного возраста, есть доступ к интернет-сервисам, которыми пользуются их родители. В то же время часть отцов и матерей не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице их ребенка в соцсетях и какую угрозу эта беспечность может для них представлять. Далеко не всегда увлечение интернет-играми, просмотр мультфильмов и видеосюжетов безобидны или имеют образовательную функ­цию. Более того, для отдельных семей повальное зависание их детей во Всемирной паутине заканчивается трагедией.

Череда происшествий с подростковым суицидом в Алматы послужила толчком к принятию мер со стороны государственных и общественных структур. Как отметила на своей странице в соцсетях детский омбудсмен Динара Закиева, к негативному развитию ситуации, к трагедии приводят одиночество, проблемы в отношениях с родителями, сверстниками, буллинг, а также влияние социальных сетей.

Еще 10–15 лет назад родителей не сильно заботило то, что их дети смотрят в Интернете, потому что они считали и во многих случаях продолжают считать, что если ребенок рядом, никому не мешает, он сыт и одет, то все прекрасно. А если еще и в школе имеет хорошие оценки – жизнь удалась. А что там «внутри» их чада происходит, мало кто задумывается. Не единичны и случаи непредвиденных финансовых потерь из-за ошибок, допущенных детьми при пользовании гаджетами.

Как во благо,

так и во вред

Как считает эксперт в облас­ти детской онлайн-безопаснос­ти Андрей Сиденко, ситуация быст­ро меняется, и в современных условиях мы все уже должны интересоваться тем, что они делают в Сети, с какими угрозами там потенциально могут столкнуться.

Недавно в Казахстане по заказу экспертов компании Kaspersky был проведен опрос более тысячи граждан на эту тему. Выяснилось, что каждый двадцатый родитель знает хотя бы об одном случае, когда его ребенок участвовал в травле других детей в Интернете, или кибербуллинге. 5% граждан признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее.

И все же чаще всего дети заходят в Сеть для развлечений: смотрят смешные видео и мемы (62%), играют в онлайн-игры (59%), общаются с друзьями (53%), смотрят кино или слушают музыку (52%). Многие используют Интернет в познавательных целях: готовят учебные задания (39%), ищут разную информацию о фильмах, играх, погоде (26%), читают новости и статьи (11%). Каждый третий ребенок смотрит или читает в Интернете публикации блогеров (31%). Популярнее всего блоги, посвященные видеоиграм, фильмам и мультфильмам, хобби, музыке, а также челленджам, когда блогер выполняет какие-то задания.

Около четверти детей интересуются компьютерами и технологиями, распаковкой товаров, модой и красотой, игрушками. Многие реализуют в Интернете собственные творческие способности. Каждый второй ребенок создает собственный контент – фото, видео, рисунки, музыку. Чаще всего это имеет отношение к увлечениям подростка, видео­играм, музыке и челленджам.

– Интернет сам по себе – всего лишь инструмент, который дети могут использовать как во благо, так и во вред. Он помогает познавать мир и заниматься творчеством. Однако существуют и негативные явления, такие как кибербуллинг. Дети не всегда отдают себе отчет в том, как переживает, какие чувства испытывает другой человек. С угрозами и оскорблениями справится не каждый взрослый, а юные пользователи куда более чувствительные. Иногда это даже может нанести психологическую травму. Чтобы этого избежать, родителям нужно обсуждать с ребенком, чем опасен кибербуллинг, приучать его самому не проявлять агрессию в Интернете и объяснить, что если он столкнется с интернет-травлей, то не должен испытывать стыд или чувство вины, и взрослые всегда окажут ему поддержку, – комментирует Андрей Сиденко.

По данным проведенного экс­пертами по кибербезопасности опроса, каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Обыч­но это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в Интернете. Нередки случаи онлайн-мошенничества. Ребенок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя ее не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых.

Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются их родители. Причем иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% опрошенных сообщили, что их детям доступны онлайн-кинотеатры, онлайн-магазины, маркетплейсы. Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, – такси, музыкальные приложения, доставка продуктов и еды из ресторанов, облачные сервисы.

Ошибки детей в Интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель потерял из-за этого свыше 16 тыс. тенге, 11% – от 16 до 40 тыс. тенге, 6% – от 40 до 80 тыс. тенге, 3% – от 80 до 400 тыс. тенге, 2% – более 400 тыс. тенге. Помимо этого, есть и регулярные расходы на подписки для ребенка и покупку гаджетов.

– В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с Правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространенных угрозах, нап­ример онлайн-мошенничестве, но и прививать ребенку навыки финансовой грамотности. Нап­ример, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам, – советует Андрей Сиденко.

Риски овершеринга

Помимо финансовых рисков, в киберпространстве детей подстерегает и ряд других опаснос­тей. Как показал опрос, каждый пятый родитель не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Эксперт считает, что, говоря о правилах безопасности в Сети, надо рассказывать и о рисках овершеринга – излишней публикации личных данных, фото и видео о себе.

Более половины опрошенных сообщили, что у их ребенка есть личная страница в соцсетях, которую он ведет самостоятельно. При этом многие заводят аккаунты еще в дошкольном возрасте: своя страница есть у каждого седьмого ребенка четырех-шести лет. И чем они старше, тем активнее начинают пользоваться соцсетями. Среди детей в возрас­те 12–15 лет личная страница есть у 78%, 16–18 лет – у 84%.

По словам родителей, у каждого второго ребенка на странице есть личные фотографии, при этом у некоторых на снимках можно увидеть обстановку квартиры. У каждого четвертого указан номер мобильного телефона. Также многие дети публикуют информацию о своих увлечениях, уточняют возраст, номер школы, имена родственников, указывают геолокацию и даже домашний адрес!

Самая популярная соцсеть у детей в Казахстане – TikTok, сервис для создания и просмотра коротких видео. Ей пользуется большинство детей опрошенных родителей (74%). В числе самых востребованных также YouTube (59%), Instagram (57%) и «ВКонтакте» (19%).

Юные казахстанцы используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничест­ва или шантажа.

– Поэтому родителям необходимо объяснять детям, зачем нужны те или иные меры предос­торожности. Дополнительно защитить ребенка, не устанавливая за ним тотальный контроль, помогают специальные программы для родителей типа Kaspersky Safe Kids. Приложение пришлет уведомление, если к ребенку в соцсети добавится пользователь с большой разницей в возрасте, – отмечает Андрей Сиденко.

Чтобы защитить детей в Сети, он рекомендует рассказывать им о ключевых понятиях информационной безопасности, учить, как противостоять онлайн-угрозам. В этом может помочь «Азбука кибербезопасности».

Также детям надо доступно объяснять, что аккаунты необходимо защищать надежными уникальными паролями, которые никому нельзя передавать, не сообщать свои личные и банковские данные без крайней необходимости и не вводить их на сомнительных ресурсах. А лучше использовать специальные программы для родительского контроля, которые позволяют отслеживать онлайн-активность детей.