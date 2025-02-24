Какая погода будет в ближайшие дни в Казахстане

В ближайшие дни Южный циклон будет определять погоду на большей части страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пройдут осадки в виде дождя и снега. Сутки 25-26 февраля в южных, 26-го - ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут дождь, снег, в горных районах - снег. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом.

По Казахстану прогнозируются туманы.

Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы на севере, северо-западе, в центре страны до 8-18 мороза, на юге, юго-востоке до 5-12 мороза, на востоке – повышение до 15-20, на юге региона 5 мороза.