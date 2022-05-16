Общество
Какая погода ожидает казахстанцев 17-19 мая
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 17-19 мая, сообщает Kazpravda.kz.
По информации метеослужбы, в ближайшие трое суток циклон, смещающийся на Казахстан из района Карского моря, будет определять погоду страны, в связи с этим в большинстве областей ожидаются дожди:
18-19 мая - на юге, юго-востоке,
19 мая - на севере сильные дожди.
По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, отметили синоптики.