Фото: Kazpravda.kz
Общество
Какая погода ожидает казахстанцев 17-19 мая

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 17-19 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, в ближайшие трое суток циклон, смещающийся на Казахстан из района Карского моря, будет определять погоду страны, в связи с этим в большинстве областей ожидаются дожди:

18-19 мая - на юге, юго-востоке,

19 мая - на севере сильные дожди.

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, отметили синоптики.

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