Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные

Ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры
Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 ноября предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.
По данным синоптиков, в начале периода через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий Атлантический циклон.
На севере, северо-западе, в центре и на востоке республики пройдут осадки в виде дождя и снега. На востоке – сильные осадки, ожидаются гололед, и усиление ветра.
Однако, по данным "Казгидромета", уже днем 4 ноября в тыл циклона будет смещаться с запада антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры.
"Температура воздуха понизится ночью на севере, востоке и в центре страны до 3 -15 мороза, днем до 3 мороза -8 тепла, на юге и юго-востоке понижение температуры в ночные часы до 2 мороза -5 тепла, в горных регионах 5 -10 мороза, днем до 5 -15 тепла. По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы", - сообщили метеорологи.