Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные

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Прогноз погоды по Казахстану на 4-6 ноября предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным синоптиков, в начале периода через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий Атлантический циклон.

На севере, северо-западе, в центре и на востоке республики пройдут осадки в виде дождя и снега. На востоке – сильные осадки, ожидаются гололед, и усиление ветра.

Однако, по данным "Казгидромета", уже днем 4 ноября в тыл циклона будет смещаться с запада антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температуры.