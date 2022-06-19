Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Какие документы подписали Казахстан и Иран по итогам переговоров

Главы Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.

2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.

3.  Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.

4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.

7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.

8. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.

9. Меморандум о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Железными дорогами Исламской Республики Иран.

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