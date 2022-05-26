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Президент , Международное сотрудничество
Какие документы подписаны по итогам переговоров президентов Казахстана и Кыргызстана

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в расширенном составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

Приветствуя кыргызскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку инициативе Садыра Жапарова по выводу двусторонних отношений на новый уровень.

«С момента обретения независимости казахско-кыргызское сотрудничество динамично развивается во всех сферах. Наши связи укрепляются в духе стратегического партнерства и союзничества. Это достигнуто благодаря общим для обоих народов ценностям», – считает Глава нашего государства.

Президент Казахстана выразил удовлетворение результатами переговоров в узком формате и высоко оценил стремление Президента Кыргызстана к углублению многогранного партнерства с нашей страной.

«Со своей стороны хочу подчеркнуть, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление казахско-кыргызских отношений в духе дружбы, добрососедства и подлинного союзничества», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о динамично развивающихся межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев отметил активный и доверительный политический диалог на высшем уровне, слаженную работу по линии правительств двух стран.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска «Кордай – Ак Жол», укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.

Вместе с тем Глава государства указал на необходимость поиска новых форм взаимодействия в условиях турбулентности мировой экономики.

Лидер Казахстана акцентировал внимание на вопросах увеличения товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры, улучшения пропускной способности казахско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенных процедурах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Президент призвал активизировать инвестиционное сотрудничество, предложив изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности, Камбаратинской ГЭС-1.

В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы водной дипломатии, укрепления кооперации в сфере информационных технологий.

Важную роль в сближении двух братских народов занимают культурно-гуманитарные связи. Глава государства выразил благодарность Садыру Жапарову за решение открыть памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы в центре Бишкека. Церемонию открытия этого монумента президенты двух стран посетят сегодня после переговоров. Касым-Жомарт Токаев рассказал о решении в знак признательности увековечить память Манаса в Нур-Султане.

Президент также отметил заинтересованность восьми казахстанских вузов в открытии представительств в Кыргызстане и сообщил об увеличении студенческих квот для кыргызских студентов до 50. 

В свою очередь Президент Кыргызстана констатировал положительную динамику развития двусторонних отношений.

«Между нашим государствами нет каких-либо политических противоречий. Это главное. Имеется четкое понимание того, что совместными усилиями Кыргызстан и Казахстан обеспечат дальнейшее наращивание комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках межрегиональных и международных структур в русле укрепления региональной стабильности и безопасности», — сказал кыргызский лидер.

В рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау» в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Протокол о намерении заключения Соглашения о сотрудничестве между Акиматом Алматинской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области. 

2. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области. 

3. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Жамбылской области Республики Казахстан и Аппаратом Полномочного Представителя Президента Кыргызской Республики в Таласской области. 

4. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и ТОО «JOINT TECHNOLOGIES» об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

5. Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Республики Казахстан и Кыргызской Республики в области сельского хозяйства.

6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.

7. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.

8. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года.

9. Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года.

10. Совместный план мероприятий Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 2022 год по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

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