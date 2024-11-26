Какие фильмы представили в первый день кинофестиваля «Евразия»

В Алматы прошла пресс-конференция, посвященная картинам, представленным в конкурсных программах XVII Международного кинофестиваля «Евразия», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

В первый день зрители посмотрели 4 фильма: «Надо снимать фильмы о любви» (Россия, Индия, 2022) «Нирвана» (Бангладеш, 2022), «Там, где танцуют стерхи» (Республика Саха, Россия) и «Мелоди» (Таджикистан и Иран).

Режиссеры и продюсеры поделились уникальными историями о создании своих фильмов и раскрыли секреты, стоящие за их проектами.

Асиф Ислам, режиссер фильма «Нирвана», рассказал, что фильм был снят в Бангладеше, работа заняла два года. Идея фильма в том, что он без диалогов.

«Бангладеш – густонаселенная страна, где бывает очень шумно, много информации, особенно вербальной. Поэтому мы вырезали все диалоги, чтобы сосредоточиться на внутренних эмоциях героев. Вдохновением для фильма стали художники эпохи Ренессанса. Мы хотели создать эффект картины на холсте – статичной, но глубокой», - добавил Асиф Ислам.

Валерия Моторуева, продюсер фильма «Там, где танцуют стерхи», отметила, что этот фильм стал третьим по сборам в Республике Саха. Были проведены точечные показы по России и на других кинофестивалях.

«Его фестивальная история продолжается и продлится в следующем году. Магия якутского кино в искренности. Здесь люди работают с небольшим бюджетом, часто на собственные средства. Режиссёр может сегодня снимать, завтра быть водителем, а послезавтра монтажёром. Все помогают друг другу, что делает кино по-настоящему душевным», – отметила продюсер.

Кроме того, она рассказала о работе композитора Моисея Кобякова, назвав ее выдающейся.

«Он долго создавал саундтрек, дописывая последние элементы после окончания компьютерной графики. Его музыка идеально дополняет визуальное напряжение фильма», – отметила она.

Режиссер фильма «Мелоди» Бехруз Себт Расул рассказал о своей картине:

«Фильм снят в Иране и Таджикистане. Это поэтичная история о девушке, которая с помощью пения птиц должна создать мелодию. Картина уже выдвинута от Таджикистана на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке», - рассказал режиссер фильма «Мелоди».

Первый день конкурсных программ задал высокую планку для дальнейших показов. Фильмы иллюстрируют, как кино способно преодолевать культурные границы и говорить с аудиторией на языке эмоций.

Кинофестиваль «Евразия» вновь доказывает, что искусство объединяет людей, даря им возможность не только наслаждаться выдающимися работами, но и размышлять о мире, в котором мы живем.

Учредителем и организатором фестиваля традиционно выступает Министерство культуры и информации РК. Непосредственная организация кинофестиваля доверена Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.