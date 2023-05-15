Какие изменения грядут в субсидировании животноводства в Казахстане

Сельское хозяйство
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В Казахстане планируют исключить 2 направления субсидирования в мясном скотоводстве из 7 действующих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

МСХ совместно с экспертным сообществом, представителями отраслевых ассоциаций и палат разработал проект новых правил субсидирования, который в том числе предусматривает исключение 2 направлений субсидирования из 7 действующих в мясном скотоводстве.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о наиболее коррумпированных подвидах: содержание племенного быка-производителя (аренда бычков) и приобретение импортированного маточного поголовья КРС, соответствующего породному происхождению.

«В частности, удешевление стоимости приобретенного племенного быка для селекционно-племенной работы, сохранение аренды быков означает двойную государственную поддержку одного и того же технологического процесса, что является неэффективным использованием бюджетных средств. В связи с тем, что импортированное племенное маточное поголовье крупного рогатого скота, соответствующее породному преобразованию, практически ничем не отличается от импортированного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, эти понятия объединены.

Аналогичным образом была исключена норма субсидирования приобретенного импортированного маточного поголовья крупного рогатого скота, соответствующего породному происхождению, поскольку для улучшения его породных качеств уже существует норма по удешевлению стоимости приобретенного племенного маточного поголовья», – разъяснили поправки в Минсельхозе. 

В прошлом году доля данных видов субсидирования в общем объеме господдержки мясного скотоводства составила всего 4,5% или 2,3 млрд тенге, мотивировали в ведомстве.

В МСХ заверили, что еще на стадии разработки новых правил субсидирования по итогам встреч на различных площадках была принята часть предложений республиканских палат.

К примеру, по предложению палат из проекта правил были исключены требования по проведению ДНК-анализа для подтверждения отцовства полученного приплода. Сокращены сроки сохранения просубсидированного племенного быка до 18 месяцев. Кроме того, были конкретизированы нормативы зоотехнической нормы выбытия просубсидированных животных. Теперь они включают не только падеж, но и вынужденный убой и выбраковку.

Что касается проекта новых правил по инвестиционному субсидированию в части мясного животноводства, то здесь исключено субсидирование строительства новых откормплощадок для КРС, так как на сегодня средняя заполняемость действующих составляет около 40%. Высвободившиеся деньги планируется перенаправить на техническое и технологическое перевооружение существующих предприятий.

«Вместе с тем основные направления субсидирования на долю которых приходится более 90% объемов субсидий, в том числе селекционно-племенная работа, приобретение племенного поголовья, реализация бычков на откормплощадки и мясоперерабатывающие предприятия, а также удешевление стоимости производства говядины, сохраняются», – отметили в ведомстве.

В этом году на субсидирование животноводства предусмотрено 107,6 млрд тенге, из них на мясное скотоводство выделено 42,2 млрд тенге, что составляет 39% от общей суммы.

Сейчас проект правил субсидирования находится на согласовании в государственных органах, их утвердят в ближайшее время.

 

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