Какие изменения произошли в лесном хозяйстве Казахстана за минувший год

Экология,Итоги года
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Венера Баталова
корреспондент

Qazaqormany подводит итоги уходящего года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году лесное хозяйство Казахстана переживает значительные изменения, отражающие усилия государства по сохранению природных ресурсов и улучшению экологии. В условиях климатических изменений и угрозы лесных пожаров, предпринимаются шаги для повышения устойчивости лесных экосистем.

Так, в рамках поручения президента по посадке 2 млрд деревьев, было высажено 264,9 млн саженцев. Работа по посеву в южных регионах продолжается.

С 1 июля 2024 года работникам лесных пожарных станций и десантных-пожарных (водители пожарных машин, пожарные бойцы, трактористы) увеличена заработная плата на 100% от должностного оклада (3,3 тыс. человек).

В текущем году, впервые за всю историю лесного хозяйства страны, выделено 52,0 млрд тенге на приобретение 1 384 единицы противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга 40,0 млрд тенге.

В 2024 году в лесах Республики Казахстан было зарегистрировано 294 случая лесных пожаров, что в 3 раза меньше по сравнению с 2023 годом, когда количество случаев достигало 810. Площадь, охваченная пожарами, также сократилась в 3 раза. Средняя площадь одного пожара по ленточным борам Прииртышья составила менее 0,2 га.

#экология #деревья #лесное хозяйство #итоги года #Qazaqormany

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