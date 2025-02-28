Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 марта

С наступлением марта 2025 года казахстанцев ждут несколько важных изменений в законодательстве и социальной сфере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, с 1 марта начнут действовать поправки в АППК касательно подачи иска к нескольким ответчикам и экстерриториальной подсудности.

С 1 марта меняется порядок оказания материальной помощи добровольным переселенцам.

Со 2 марта в Казахстане внедряют электронный паспорт иммунизации.

С 6 марта ужесточают ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.

С 25 марта в Казахстане меняются правила регистрации мобильных телефонов.

Также, изменился порядок выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Утвержден новый Стандарт оказания педиатрической помощи.

Минздрав утвердил перечень вредных веществ в атмосферном воздухе.