Какие изменения в законодательстве ждут казахстанцев с 1 марта

С наступлением марта 2025 года казахстанцев ждут несколько важных изменений в законодательстве и социальной сфере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»
Так, с 1 марта начнут действовать поправки в АППК касательно подачи иска к нескольким ответчикам и экстерриториальной подсудности.
С 1 марта меняется порядок оказания материальной помощи добровольным переселенцам.
Со 2 марта в Казахстане внедряют электронный паспорт иммунизации.
С 6 марта ужесточают ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.
С 25 марта в Казахстане меняются правила регистрации мобильных телефонов.
Также, изменился порядок выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности по беременности и родам.
Утвержден новый Стандарт оказания педиатрической помощи.
Минздрав утвердил перечень вредных веществ в атмосферном воздухе.