Какие изменения внесли в ЕНТ - 2023

В количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения» внесены изменения. Об этом сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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«Теперь в одном варианте «Истории Казахстана» будет 20 тестовых заданий, по «Грамотности чтения» - 15. Также с 2022-2023 учебного года в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ включен предмет «Информатика». В связи с этим, поступающие на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика», - сказал Куаныш Ергалиев.

По словам вице-министра, одним из важных моментов основного ЕНТ является предоставление двух попыток сдачи ЕНТ и возможность с наилучшим результатом участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В этом году данная норма была законодательно закреплена.

«Пороговый балл не изменился: для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов», - продолжил Куаныш Ергалиев.

Заместитель главы ведомства отметил, что в целом, министерство заинтересовано в привлечении талантливой и образованной молодежи в вузы.

«Поэтому, при проведении ЕНТ для нас остается актуальным обеспечение академической честности. В этих целях сохраняется принцип «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Также стоит отметить, что с прошлого года тестовые варианты маркируются. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. Кроме того, будут аннулированы результаты абитуриентов, которые попытаются пронести запрещенные предметы на ЕНТ или же нарушат правила на самом тесте. Хочу особо отметить, что все новшества ЕНТ мы объявили в начале учебного года. Никаких новых изменений для детей не было. Мы считаем, что это поспособствовало концентрации и лучшей подготовке детей к главному экзамену», - подытожил вице-министр.

Ранее сообщалось, что общее количество образовательных грантов, выделенных на обучение на всех уровнях высшего и послевузовского образования, составляет 88 тысяч. На инженерно-технические специальности выделено 60% всех грантов.