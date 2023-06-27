Какие изменения ждут казахстанцев с 1 июля, рассказал премьер

фото пресс-службы Правительства РК

Вопросы реализации норм нового Социального кодекса рассмотрели на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Социальном кодексе сохранены основные нормы 10-и утративших силу законов. В то же время предусмотрен ряд новых положений. Все они направлены на повышение качества жизни населения. Одной из значимых новелл кодекса является поэтапное повышение пенсий. С 1 января этого года до 2027 года размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. Это коснется более двух миллионов пенсионеров", - сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

По его словам, принимаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию (солидарная + базовая) в среднем на 27%. Кроме того, теперь граждане имеют право передавать 50% своих пенсионных активов в доверительное управление.

"Вторая половина накоплений остается в ЕНПФ для обеспечения будущей пенсии. С 1 июля увеличиваются государственные социальные пособия еще на 14,5%. В целом, общее повышение составит 23%. Инвалидность будет устанавливаться проактивно без обязательного посещения медицинских учреждений и получения подтверждений. Заключение дадут независимые эксперты из числа опытных врачей", - отметил глава Кабмина.

Для поддержки семей с детьми дифференцирован размер пособия, выплачиваемого награжденным специальными наградами матерям: "Алтын алқа", "Материнская слава" и "Мать-героиня".

Согласно новому кодексу, создаются Центры трудовой мобильности. В регионах будет единая база рабочих мест. По словам Смаилова, это придаст людям мобильность в поиске работы.

"В целом для эффективной реализации Социального кодекса необходимо следующее. Первое, как уже было сказано, с 1 июля предусмотрено повышение ряда выплат. Министерству труда необходимо обеспечить своевременное и в полном объеме назначение и повышение пособий в соответствии с Социальным кодексом. Люди должны вовремя получить новые выплаты. Второе, для детализации мер социальной поддержки следует принять ряд нормативных правовых актов. На данный момент из 26 постановлений Правительства принято 10. Министерству труда необходимо в кратчайшие сроки завершить эту работу и внести все требуемые проекты постановлений на утверждение Правительства", - добавил премьер.

Также Алихан Смаилов поручил Минтруда совместно с акиматами и Мининформации провести широкую информационно-разъяснительную работу о положениях нового Социального кодекса.