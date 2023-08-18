Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае

На международной выставке «Китай - Евразия» в Урумчи участвуют более 40 казахстанских компаний.

Фото пресс-службы Правительства РК

С 17 по 21 августа в городе Урумчи Синцзян-Уйгурского автономного района КНР проходит международная выставка «Китай - Евразия»: товары и торговля». В выставочном центре представлена продукция 40 казахстанских товаропроизводителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На международной выставке «Китай - Евразия» в Урумчи участвуют более 40 казахстанских компаний. На стенде национального павильона выставлены макаронные изделия, масложировая продукция, кондитерские изделия, джемы и мармелады, мед, напитки и вино-водочная, крупы и отруби, текстильные и ювелирные изделия, мороженое.

Сегодня казахстанское аграрное ведомство прорабатывает возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК. Это картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.

С мая 2023 года на базе Генерального консульства Казахстана в Сиане действует шоурум казахстанской продукции. Здесь представлены товары 25 компаний.

Помимо казахстанского на выставке представлены павильоны Европы, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

Открывая международную выставку ЭКСПО, член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синцзян-Уйгурского автономного района Китая СУАР Ма Синжуй особенно выделил курс открытости Китая к сотрудничеству со странами запада и Центральной Азии.

«Синцзян – это золотой коридор Экономического пояса Великого Шелкового пути. С июля прошлого года Китай обозначил четкие направления развития и курс открытости в отношении стран запада. Мы приглашаем всех желающих совместно создавать новые платформы сотрудничества в сферах торговли, промышленности. Мы нацелены на сотрудничество со странами всего мира, особенно Центральной Азии», — сказал Ма Синжуй.

Новый импульс расширению взаимоотношений с СУАР придал визит Ма Синжуя в Алматы, где в марте состоялся ІІ Дружественный диалог приграничного сотрудничества РК – (СУАР) КНР. На этом форуме были заключены побратимские соглашения между регионами РК и КНР, а также коммерческие документы на сумму 565,4 млн долларов, отметили в пресс-службе Правительства РК.

Ранее сообщалось, что первая партия товаров, представленная на платформе Национального павильона Казахстана, была распродана за рекордно короткое время на крупнейшем маркетплейсе Китая JD.com. Чай, напитки, шоколад, масло, конфеты и другие товары из Казахстана разлетелись среди китайских покупателей как «горячие пирожки».