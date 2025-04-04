Какие курсы выбирали в марте казахстанцы на платформе Skills Enbek

Образование
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Венера Баталова
корреспондент

Среди популярных оказались «Электронная биржа труда», «Построение отдела продаж в отеле», «Страховой агент» и «Продавец»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтруда, с начала 2025 года 66,7 тыс. граждан, из которых порядка 27,9 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Kazpravda.kz

Из 27,9 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 7,3 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской областей и городов Шымкент и Алматы.

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 876 курсов по различным направлениям, из них 319 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

На Платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по финансам и бухгалтерскому учету, сельскому хозяйству и других. Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.

Размещение онлайн-курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

По всем вопросам регистрации и работы на Платформе просьба обращаться к ответственным сотрудникам АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).

#март #обучение #профессия #курсы #Skills Enbek #безработные

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