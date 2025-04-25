Какие мероприятия проведут в столице 1 мая

Столица
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Венера Баталова
корреспондент

В честь знаменательного праздника Дня единства народа Казахстана в столице планируется провести десятки разноплановых культурно-спортивных мероприятий – от интеллектуальных викторин и выставок до концертов и забега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

29 апреля с участием членов столичной Ассамблеи народа Казахстана в городе организуют интеллектуальную викторину «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте». В этот же день во Дворце школьников имени М.Утемисова состоится гала-концерт конкурса «Шаттық», который проводят среди учащихся учебных заведений. Здесь же пройдет концерт ретро-песен «Бірлігіміз жарасқан» ко Дню единства народа Казахстана.

В Казахском агротехническом университете им.С.Сейфуллина среди студентов проведут конкурс национальных танцев разных этносов «Би өнері – ұлттық мұра».

30 апреля в Esil University готовят круглый стол с участием студентов «Біз — бір ұлтпыз», а также фестиваль «Бірлігіміз жарасқан». В этот же день в честь праздника среди воспитанников Центра технического творчества организуют общегородской конкурс рисунков «Татулык мекені».

В детской музыкальной школе №3 готовят праздничный концерт учащихся «Моя страна – Казахстан», а в школе искусств №1 – конкурс рисунков на асфальте.

В стенах средней школы №57 им.Машхур Жусупа состоится городское командное первенство среди юношей 2013-2014 годов рождения по дзюдо.

Воспитанники детской музыкальной школы №2 готовят к празднику концерт «Бір аспан астында».

30 апреля в школе искусств №2 откроется выставка работ учащихся «Бір шаңырақ астында», которая продлится до 5 мая. Также воспитанники приглашают на концерт «Бірлігіміз жарасқан».

Праздничный концерт «Бар береке - бірлікте» в этот день организуют и в Центре социального обслуживания «Шарапат».

Насыщенная программа ждет жителей и гостей города 1 мая.

Так, в честь Дня единства народа Казахстана в столице проведут акцию «Бауырсак объединяет», где прохожим будут раздавать бауырсаки.

Во Дворце школьников имени М.Утемисова готовят праздничный концерт, а в Президентском центре – выставку рисунков воспитанников детской художественной школы.

На территории Международного выставочного центра EXPO в честь 1 мая и 30-летия АНК готовят массовый забег «Бірлік жарысы». Здесь же на стартовой площадке состоится концерт творческих коллективов столичной Ассамблеи, а также спортивные соревнования по народным видам спорта.

На площади театра «Жастар» для гостей подготовят концертную программу.

Праздничный концерт в этот день организуют и во Дворце «Жастар». В фойе гостей будет ждать этновыставка народно-прикладного искусства и национальной одежды этносов, а на концертной программе специально приглашенные звезды.

#столица #праздник #1 мая

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