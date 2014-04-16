Какие они, староверы?

О старообрядцах известно мало. Самыми «медийными» лицами благодаря таланту журналиста Василия Пескова стала семья староверов Лыковых. Они провели сорок лет в глухой тайге без контактов с внешним миром. Очерками В. Пескова под названием «Таежный тупик», выходившими в 80-е годы в «Комсомольской правде», зачитывалась вся страна. Цветная фотосерия Сергея Усика посвящена Агафье Лыковой (1945 г. р.), живущей с 1988-го в одиночестве в избушке на берегу горной речки.

Смущенная вниманием женщина читает детскую книжку, рассматривает подарки и письма с «большой земли», фотография «Обитель» – это домик Лыковых и сарайчики, которые выглядят в погожий зимний денек сказочно-игрушечными. Однако быт Агафьи далек от сказки: по снежному лесу, где за сотни километров нет ни души, идет маленькая женщина на самодельных лыжах и с большим мешком сена за спиной. На другом снимке она, чтобы заготовить дрова, вброд переходит речку, а на берегах еще высокие сугробы…

Разумеется, не все староверы остались отшельниками, и рассказать о людях, сохранивших древние традиции православия, призвана выставка. Александр Холмогоров, один из ее организаторов, подчерк­нул, что это не репортажи о жизни староверов, а скорее, повествование о жизни души: «Люди, которые молятся богу, имеют тайну. Это та внутренняя красота, которая называется духовностью, которая отражает идеалы, что есть в сердце каждого человека».

В экспозиции много портретов: служители церкви, иноки, отроки и отроковицы, прихожане… «У них не лица, а лики», – говорили зрители, рассматривая девчушек на ступенях храма, задумчивого звонаря, прихожанок в старинных нарядах – богатая вышивка, ажурные кружева, расписные платки, монахинь в строгих черно-белых одеяниях. Представлены как работы профессиональных фотографов, самый известный – Олег Каплин (Москва), так и любителей. При подготовке было просмотрено более тысячи фотографий, в том числе и из семейных альбомов, а в экспозицию попало немногим более ста.

Многие старообрядцы в годы гонения за веру переселились на Алтай. Экспозиция показывает, как гармонично сочетаются красота первозданной природы и красота человеческого духа. Фотоработы Александ­ра Холмогорова запечатлели реки Катунь и Чую, озеро Куйгук, Курайскую долину, перевал Чикет-Аман… После раскола православной церкви старообрядцы не приняли также новый многоголосный стиль пения и новую систему нотной записи. На вернисаже с образцами знаменного пения познакомили певчие Хора православных старообрядческих приходов Сибири.

Добавим, что выставку «Алтай. Природа. Староверы» впервые увидели в 2010 году в Москве, она побывала в нескольких городах России, в Польше. А с Астаны начинается ее новое международное турне.

Наталья КУРПЯКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА