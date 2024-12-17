Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году

Общество
229
Дана Аменова
корреспондент

У граждан РК появятся дополнительные выходные дни, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе на Новый год отдыхаем четыре дня – 1, 2, 3 и 4 января, затем 5 января - рабочий день.

Рождество – 7 января (вторник).

Международный  женский день – 8 марта (суббота), дополнительный выходной день 10 марта (понедельник).

Наурыз  – с 21 по 23 марта выпадает на пятницу, субботу и воскресенье, дополнительный выходной день 24 и 25 марта (понедельник и вторник), отдых продлится пять дней подряд.

День единства народа Казахстана – 1 мая (четверг)

День защитника Отечества – 7 мая (среда)

День Победы – 9 мая (пятница).

Курбан-айт – 6 июня (пятница).

В июле будет три выходных дня, в связи с совпадением Дня столицы с воскресеньем.

День Конституции – 30 августа (суббота), поэтому будет дополнительный выходной – 1 сентября (понедельник).

День Республики – 25 октября выходной день, один дополнительный выходной (суббота).

День Независимости 16 декабря - дополнительный выходной день (вторник).

#выходные #праздники #2025 год

Популярное

Все
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Новые каналы сбыта наркотиков пресекли в ЗКО
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
Деньги со счета у пенсионерки похитила соседка по больничной палате в Экибастузе
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Яркие победы казахстанских спортсменов на прошлой неделе
Институт микрофинансового омбудсмена впервые введут в РК
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Военнослужащий Вооруженных сил вернулся с победой из Москвы
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Сколько стоит новогодний корпоратив в городах Казахстана
Коммунальные монополисты оштрафованы на 418 млн тенге
Алматинские школьники отметили День независимости на горном…
День независимости: волонтеры поздравили астанчан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]