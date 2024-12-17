Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе на Новый год отдыхаем четыре дня – 1, 2, 3 и 4 января, затем 5 января - рабочий день.

Рождество – 7 января (вторник).

Международный женский день – 8 марта (суббота), дополнительный выходной день 10 марта (понедельник).

Наурыз – с 21 по 23 марта выпадает на пятницу, субботу и воскресенье, дополнительный выходной день 24 и 25 марта (понедельник и вторник), отдых продлится пять дней подряд.

День единства народа Казахстана – 1 мая (четверг)

День защитника Отечества – 7 мая (среда)

День Победы – 9 мая (пятница).

Курбан-айт – 6 июня (пятница).

В июле будет три выходных дня, в связи с совпадением Дня столицы с воскресеньем.

День Конституции – 30 августа (суббота), поэтому будет дополнительный выходной – 1 сентября (понедельник).

День Республики – 25 октября выходной день, один дополнительный выходной (суббота).

День Независимости 16 декабря - дополнительный выходной день (вторник).