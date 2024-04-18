Какие преимущества будут у отслуживших в армии Казахстана

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является дальнейшее совершенствование национального законодательства в сфере науки и образования.

Основными задачами закона являются: введение нововведений, направленных на повышение эффективности научных исследований, улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.

Законом предусматривается предоставление местным исполнительным органам права на реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности. В частности, вносятся компетенции по организации и реализации научных и научно-технических проектов и программ по приоритетным направлениям региона. 

Также, законом предусматриваются нормы по установлению доплат к основной заработной плате педагогам, занимающимся научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и (или) послевузовского образования, а также научным сотрудникам, проводящим научно-исследовательские работы. Предоставляется право на творческий отпуск для ученых, работающих в вузах и научных организациях для завершения работ научного, научно-педагогического и научно-технического характера.

Законом вводится понятие «научная этика», как совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и научно-технической деятельности, а также определяется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики.

Также, законом предоставляется право гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, льгот при поступлении в высшие и послевузовские учебные заведения, а также приоритетное право на получение места в общежитии.

Кроме того, закон регламентирует порядок проведения научных и научно-технических проектов и программ, реализуемых за счет средств субъектов недропользователей.

«Ожидаемыми результатами при принятии закона являются: усиление социальной защиты научного работника, повышение престижа ученого и эффективности труда научного работника, а также повышение вклада науки в развитие экономики страны», - говорится в заключении к документу.

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