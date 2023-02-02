Какие секции чаще всего посещают дети в Казахстане

По данным Бюро нацстатистики, количество кружков выросло с 87 460 единиц в 2020 году до 113 752 в 2021 году,

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В Бюро национальной статистики привели данные по посещаемости детьми кружков и секций Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Количество детей, занимающихся в секциях и кружках для школьников, в 2021 году составило 2 689 609 человек. По сравнению с 2020 годом, численность школьников, посещающих кружки, выросла на 508 тысяч человек, однако показатель оказался ниже допандемийного 2019 года, тогда в секции ходил 2 886 131 школьник", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число детей посещало художественно-эстетические кружки - 309 тысяч человек, далее следуют волейбольные - 237 тысяч человек, футбольные и языковые кружки - по 213 тысяч человек.

"Небольшая численность детей, занимавшихся теннисом - 77 тысяч человек, а также в кружках экологии - 67 тысяч человек, борьбы - 43 496 тысяч человек, и туристско-краеведческих - 32 тысяч человек. Еще меньше детей занимались в кружках, связанных с зимними видами спорта - 12 тысяч человек", - проинформировали в Бюро нацстатистики.

Количество кружков выросло с 87 460 единиц в 2020 году до 113 752 в 2021 году, добавили в пресс-службе.