Какие тайны знал Рашид ад-дин?

«Энциклопедия средневековья»

Рашид ад-дин Фазуллах Хамадани (1247–1318) – известный персидский государственный деятель, врач, ученый-энциклопедист, обладатель богатейшей библиотеки. Его главный труд «Джами ат-таварих» («Сборник летописей», написанный в начале XIV века (1300–1316), считается важнейшим историческим источником, в том числе по истории Ирана, тюркских племен, Чингисхана и его империи. Как признают сегодня, подобного труда по истории народов в мировой науке нет.

Говорят, что при его создании под руководством самого Рашид ад-Дина работали несколько человек: персидские историки, двое китайских ученых, буддийский и католический монахи, использовавшие, в свою очередь, как изустную информацию, так и письменные манускрипты, в том числе написанную при жизни Чингисхана летопись «Алтан дафтар», хранящуюся у его прямого потомка – Газан-хана, ильхана Ирана в 1295–1304 годах. И совершенно точно известно, что 120-страничный фрагмент одной из иллюстрированных рукописей «Джами ат-таварих» на арабском языке в 1980 году на аукционе Сотбис был продан неизвестному покупателю за 850 тыс. фунтов стерлингов. Это рекордная, буквально запредельная сумма.

«Джами ат-таварих» условно имеет две основные части. В первой – история монголов и основанных ими государств. А вот во второй была предпринята попытка описать всемирную историю нескольких веков.

Отдельные части и главы книги перевели в XIX веке на французский, английский и другие языки. Извлечения из нее («История монголов» и «История Чингисхана») в 1858–1888 годах И. Н. Березин перевел на русский язык. Полный перевод книги в трех томах на русский язык был осуществлен в 1936–1960 годах Институтом востоковедения Академии наук СССР (переводчики А. К. Арендас, Л. А. Хетагуров, О. И. Смирнова, А. А. Ализаде, Ю. П. Верховский).

Шынгыз-хан родился вблизи Иртыша

Есть своя история и у издания «Жамиг ат-тауарих» на казахском и русском языках.

Более 15 лет доктор полити­ческих наук Ержан Исакулов занимается исследованием древней истории казахского народа.

«В ходе чтения книги Рашид ад-дина у меня возникло много вопросов, но ответа на них я в ней не нашел, – пишет в предисловии к рецензируемому изданию Ержан Исакулов. – Например, практически все входившие на раннем этапе в состав империи Шынгыз-хана народы были тюркоязычными, многие из них в настоящее время составляют казахскую нацию. А если предки Шынгыз-хана, он сам и его внуки действительно были монголами, то на каком языке они говорили с тюрками, со своими женами, которые сплошь были выходцами из тюркских племен (коныратов, найманов, кереев, меркитов, ойратов и т. д.)? И почему они, в отличие от монголов, поклонялись Небу (Тенгри)?..»

В 2008 году он привез из Ирана копию книги Рашид ад-дина на персидском языке (Тегеран, 1994). Она была переведена на казахский язык в стенах Международной тюркской академии в Астане уникальным специалистом по арабскому, персидскому и шагатайскому языкам Зарипбаем Оразбаем. В 2018 году она была опубликована в издательстве «Фолиант» под общей редакцией академика Национальной академии наук РК Дархана Кыдырали. В книгу был включен оригинал текста (факсимиле подлинника), в связи с чем она вышла в пяти томах. С этим изданием можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки РК.

И вот теперь издан двухтомник на русском языке (Астана, 2024). В редакционную коллегию вошли известные отечественные ученые М. Жолдасбеков, М. Абусеитова, Г. Есим, С. Негимов, С. Абдрахманов, У. Калижан, Д. Кыдырали, Д. Камзабекулы, С. Акымбеков, К. Конкабаев. Главный редактор – З. Оразбай, руководитель проекта – Ж. Кулекеев. Перевод с казахского языка и комментарии подготовил Е. Исакулов. Публикация книги осуществлена при поддержке генерального директора ТОО «Агрофирма «Родина» Қазақстанның Еңбек Ері Ивана Сауэра.

Настоящее издание представляет собой новую версию перевода на русский язык книги «Жамиг ат-тауарих» с дополнениями и комментариями Ержана Исакулова, который, основываясь на документальных материалах, старинных картах, средневековых источниках, восстановил искаженную историю тюркских племен, Шынгыз-хана и его империи и исправил ошибки, допущенные учеными в прошлом веке. Им использован вариант перевода под редакцией И. П. Петрушевского (1952–1960).

Какие же выводы были сделаны в результате проделанной работы?

«Нами было установлено, что Шынгыз-хан родился вблизи реки Иртыш, является выходцем из племени ашина мугулской ветви тюрков, его предки с VII века проживали в непосредственном соседстве с племенами кереев и найманов на территории нынешней Восточно-Казахстанской облас­ти в поймах рек Унан (Бухтарма), Килуран (Черный Иртыш), Тугла (Курчум), стекающих с гор Бурхан (Тарбагатай) и Калдун (Холзун, Листвяга) в Иртыш, – пишет в предисловии Ержан Исакулов.

В долине Каракурум на правом берегу Иртыша находилась ставка Шынгыз-хана (его сын и преемник Угетай-каган построил там город Каракурум), а ставки его сыновей Жошы – на Иртыше и в горах Алтая; Шагатая – в Алмалыке и Бесбалыке; Угетая – в регионах рек Емел и Кобык.

При сопоставлении этих фактов с данными в книге «Джами ат-таварих» (Академия наук СССР, 1952) нами установлено, что мес­том проживания Шынгыз-хана и его рода указана территория нынешней Монголии, а все мугулские племена названы «монголами», хотя в оригинале книги слово «монгол» не встречается вовсе.

Мугулы являются одним из ответвлений тюрков. В эпоху Шынгыз-хана территория проживания мугулских племен от Алтая до Желтого моря называлась Мугулистаном. Они жили в непосредственном соседстве с другими тюркскими племенами, а языком их общения был тюркский… Это дает основание говорить о фактах искажения важных сведений об истории тюркских племен и био­графии Шынгыз-хана».

Следует отметить, что книга Рашид ад-дина очень объемная, написана характерным для средневековья особым стилем, в ней приведены многочисленные сведения, которые разбросаны по разделам, поэтому осмыслить их неподготовленному читателю практически невозможно. К тому же с момента написания про­шло семь столетий. За это время названия земель, гор, рек и озер, где проживали тюркские и мугулские племена многократно подвергались изменениям, названия некоторых племен и родов были вообще забыты… В некоторых местах невозможно идентифицировать топонимику, многие названия искажены до неузнаваемости из-за использования разных копий книг, которые были переписаны без учета особых знаков персидского алфавита.

Переводчикам потребовались не только знания в разных областях наук, но и большое терпение, необходимое для собирания, распознавания, сопоставления, изучения многих сотен исторических и лингвистических деталей. Отдельного внимания заслуживает приложение, где, в частности, объясняются значение слова «монгол», особенности персидского и арабского языков, названия месяцев в арабском календаре, дан специальный разъяснительный словарь, содержащий 372 тюрко-мугульских слова, обозначающих имена людей, топонимы, военные звания, названия животных и так далее.

«Справа – счастье и слава,

слева – успех и победа»

И все же книга будет полезна не только историкам или специалистам-востоковедам. Во все времена читатели разных возрастов увлечены ­исторической литературой, рассказами о великих завоевателях мира, древней историей тюркских племен. Конечно, повествование Рашид ад-дина не столь увлекательно, как романы Василия Яна, Ильяса Есенберлина или публицистика Льва Гумилева. Ценность его труда в фактологических данных о появлении тюркских народов, их разделении на племена, о родословных правителей (царей мугулских и других), о Шынгыз-хане и его знаменитых потомках.

Но, кроме этого, Рашид ад-дин приводит множество самых разнообразных сведений, рассыпанных бисером по сотням страниц. Так, здесь есть рассказы о сражениях и подготовке к ним, сведения о вооружении, о том, как обращались с пленными и как вообще надо вести военные дейст­вия.

Например, было такое колдовство – симийасат, связанное с особого рода камнями: «Когда их извлекают, кладут в воду и моют – тотчас, даже если будет середина лета, поднимется ветер, начнется холод, дождь, снег и ненастье…» Согласитесь, полезные умения, ведь наступаю­щий неприятель «робеет и приходит в ужас», «останавливается посреди степи в снегу и метели» и теряет боеспособность.

Тысячи событий – больших и малых – скрупулезно фиксируются автором. Это информация о погодных условиях и ландшафтах, о летоисчислении и верованиях, о ремеслах, законах и налогах, о подарках послам и женских украшениях, об обрядах и бытовых привычках. Можно составить представление о характерах правителей и простых вои­нов, узнать, о чем они говорили и спорили, как строили козни, праздновали победы и стирали с лица земли селения недругов… Запомнились, например, предписания, как содержались мечеть и медресе, обсерватория и больницы, библиотеки и бани, как помогать сиротам и вдовам и даже как кормить зимой птиц.

Информация самая разнооб­разная, порой неожиданная и занимательная. Не зря «Жамиг-ат-тауарих» называют «энциклопедией средневековья». Вспомним и то, что в далекие средневековые времена у людей было не так много разновиднос­тей досуга – и чтение входило в их число, как привилегия для избранных. И нет сомнений, что у Рашид ад-дина были свои благодарные читатели.

Несмотря на лапидарность, которую подразумевает летописный жанр, можно получить представление и о красоте восточного слога: «От речей мудреца сердце повелителя⁄Расцвело, как тюльпан ранней весной».

Или такой пример:

Ты ветром намерения раздуешь огонь своего твердого решения,⁄Водою милости осадишь пыль, которой нет…⁄

Приведем и отрывок из наставлений и распоряжений Шынгыз-хана, пусть неосуществленных полностью, но стилистически безупречных.

«Каждый мальчик, родившийся в местности Баркужын тукым и на Унане и Килуране, будет мужественным и отважным, сведущим и сметливым от природы без наставлений и выучки. И каждая девочка, которая там родится, будет хороша и прекрасна лицом без убранства, причесывания и румян и будет безмерно искусна, проворна и добродетельна».

«Однажды Шынгыз-хан расположился на возвышенности, название которой Алтай и, окинув взором свои орды, слуг и окружение, сказал: «Мои старания и намерения в отношении стрелков и стражей, чернеющих, словно дремучий лес, супруг, невесток и дочерей, алеющих и сверкающих, словно огонь, таковы: усладить их уста сладостью сахара своего благоволения и украсить их с головы до ног ткаными золотом одеждами, посадить их на идущих покойным ходом меринов, напоить их чистой и вкусной водой, пожаловать для их скота хорошие травяные пастбища, повелеть убрать с больших дорог и трактов, являющихся общественными путями, валежник и мусор и все, что может причинить вред, и не допустить, чтобы росли колючки и были сухие растения».

Хороший знак

Добавим, что сам Рашид ад-дин Фазуллах Хамадани о своей собирательской и исследовательской деятельности говорил так: «Оживление доброго имени предков, возрождение исторических воспоминаний о добрых делах и славах предшествующих поколений – хороший (благой) знак». И добавлял, что для осуществления этого благого дела нужны настойчивость и серьезные усилия потомков.

Ержан Исакулов проделал огромную многолетнюю работу. Он вдумчивый и даже дотошный исследователь, а главное – увлеченный человек, который умеет находить единомышленников и добиваться цели. Он активный популяризатор отечественной истории, чьи статьи в СМИ читают десятки тысяч людей. Основываясь на фактах, которые были изложены в книге «Жамиг ат-тауарих», а также других документальных материалах, в 2020–2022 годах Ержан Исакулов в соавторстве с Зарипбаем Оразбаем написал книги «Шыңғыз хан» на казахском языке и «Шынгыз хан» на русском языке.

Полагаю, о переводах «Жамиг ат-тауарих» на казахский и русский языки и о новых данных, введенных их авторами в научный оборот, еще выскажутся историки, лингвисты, культурологи, ведь сейчас идет важная работа по созданию многотомника по истории Казахстана. Издание же данной книги и приведенные комментарии будут интересны читательской аудитории, получаю­щей возможность лучше понять историю тюрков, историю казахского народа, опираясь на древний уникальный и авторитетный источник – «Жамиг ат-тауарих».