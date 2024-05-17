Какие улицы перекрыли в столице

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

О текущей ситуации по ремонту дорог сообщили в акимате, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Улицы, перекрытые полностью:

- пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Кунаева (мост над круглой площадью) (альтернативные пути – под мостом, пр. Туран, ул. Қазақ радиосы – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);

Улицы в жилых массивах:

- ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
- ул. Шакпак от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
- ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
- ул. Келешек от пр. Тлендиева до ул.Жанаконыс;
- пер. Жарсуат от ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля;

Улицы, перекрытые частично:

- пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова (При этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);

- ул. Сарайшык от ул. Туркестан до пр. Туран (при этом движение для автотранспортных средств обеспечено полностью на участке от ул. Туркестан до ул.Тайбекова, с ул.Тайбекова до пр.Туран - по одной из сторон в обоих направлениях.

17 мая движение будет открыто (будет обеспечено в нижнем слое);

- Мост «Архар» на участке от пр. Б. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык по правой стороне. При этом движение обеспечено по левой стороне в обоих направлениях.

Уложен нижний слой дорожного полотна (движение открыто):

- ул. Ж. Ташенова от пр.Республики до ул.Амман;

- пер. Ж. Ташенова от ул.Бараева до ул.Ташенова;

- пр. Туран от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Хусейн бен Талал (в 2023 году по проспекту Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык);

- ул. Земляничная от ул.Бейбарыс Султан до ул. Караменде би Шакаулы;

- ул. Карталы от пр.Тлендиева до ул.Акан Сери;

- ул. Игилик от ул. Жанажол до ул.Тайбурыл;

- ул. Е. Брусиловского от ул. Иманова до ул. Кенесары;

- ул. Ардагерлер от ул.Шугыла до ул. Бабатайулы;

- транспортная развязка на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык (на правосторонних съездах уложен нижний слой).

#Астана #ремонт #улицы

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