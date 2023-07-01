Чем можно заразиться при примерке одежды, рассказали санврачи

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Перед тем как купить одежду в магазине, практически все примеряют ее. При этом даже не задумываются о том, что до них эти вещи уже надевали десятки или даже сотни людей.



"Примеряя одежду в магазине, можно заразиться грибковыми заболеваниями, дерматомикозами и чесоткой. Также могут проявиться аллергические реакции на красители или химические вещества, – предупредили в КСЭК. – Поэтому для профилактики после посещения магазинов необходимо принять душ, постирать одежду, в которой вы были. Обязательно надо постирать и купленную одежду".