Какой бизнес освободят от налогов, рассказал глава Миннацэкономики

Представителям бизнеса в Казахстане предоставят налоговые каникулы. О том, кого освободят от обязательных выплат в бюджет, рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Установлено освобождение по налогу на имущество до конца года по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и объектам общественного питания, гостиничной, хостелы, и туристкой деятельности", - сообщил Даленов на заседании Правительства.
По его словам, индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном порядке налогообложения, освобождены от индивидуального подоходного налога со сроком до конца года.
"В целях поддержки агропромышленного комплекса производители сельскохозяйственной продукции не будут платить земельный налог по землям сельскохозяйственного назначения до конца года. Также освобождается от НДС импорт биологических активов АПК до конца года. В тоже время, снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально-значимых продовольственных товаров на период с 30 марта по 1 октября", - добавил спикер.
Предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса на 6 месяцев до 1 октября т.г. от налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда.
Данная мера охватывает отрасли туристической деятельности, общественного питания, гостиничного бизнеса, крупные торговые объекты, ТРЦ, кинозалы, театры, выставки и физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, субъекты торговли, за исключением реализации продуктов питания и аптек, транспортных услуг, консультационных услуг и информационных технологий.
В части налогового администрирования до 1 июня 2020 года для субъектов МСБ введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей в бюджет и социальных взносов.
Кроме того, на период действия чрезвычайного положения приостановлены налоговые проверки и принудительное взыскание задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам.
В целом, все вышеуказанные меры охватят 700 тыс. налогоплательщиков.