Какой будет погода для казахстанцев в ближайшие 3 дня

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 30 мая - 1 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, погоду большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут кратковременные дожди с грозами.

На юге, юго-востоке и востоке страны возможно выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 30 мая в Восточно-Казахстанской, 1 июня - в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

В Кызылординской и Улытауской областях, с отрогом антициклона, сохранится погода без осадков.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге республики – с пыльными бурями.

Основной температурный фон по Казахстану днем: на западе и северо-западе 28-36 градусов тепла, на севере, юго-востоке и в центре - 25-35 тепла, на юге - 32-37 тепла, на востоке - постепенное повышение до 20-28 тепла.