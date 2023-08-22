Какой будет погода этой осенью в Казахстане

Общество
106
Искакова Айдана
корреспондент

Сезонный прогноз погоды по территории Казахстана на сентябрь - ноябрь предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Сентябрь

По данным синоптиков, в сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы - в Мангистауской области и области Улытау, на большей части Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу, на крайнем юго-востоке Атырауской, на юго-западе Актюбинской области, на юго-западе области Абай.

Октябрь

В октябре, по данным "Казгидромета", средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части территории республики, около нормы - в горных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей.

Количество осадков в октябре ожидается около нормы на всей территории страны.

Ноябрь

По прогнозу синоптиков, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Мангистауской, Кызылординской областей и области Жетысу.

Количество осадков в ноябре предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей, в южной половине Алматинской области, в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей и области Жетысу.

В пресс-службе отметили, что сезонный прогноз погоды представляет собой карты аномалий по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения от климатических величин для рассматриваемого сезона.

 

 

#казахстан #Казгидромет #прогноз #синоптики #погоды #осень

Популярное

Все
«Ордабасы» упрочил лидерство
Меч и перо Кожаберген-жырау
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Вот и лето прошло
Готовность номер один
Восьмой утонувший найден в реке Сырдарья в Туркестанской области
СВМДА: синергия многостороннего сотрудничества
Пожар на шахте "Казахстанская": огонь перекинулся на угольные пласты
Совместные проекты в энергетической сфере обсудили Алихан Смаилов и Чжао Чжэнсян
За двумя зайцами...
Шолпан Каринова назначена секретарем партии "AMANAT"
Время говорить об Абае
Астанчане участвуют в обсуждении проекта Генплана столицы
Визит особого значения
Почти 8 млн гa сельхозземель вернули государству с прошлого года
Рады и медики, и пациенты
Лесной пожар вспыхнул в Стамбуле
С 1 июля 2024 года в Казахстане введут маркировку на все лекарства
Расплата за обман
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Токаев выразил соболезнования Путину
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
«Субботник» для отвода глаз
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Цена на арабику упала до минимума
Такая «натура» совсем ни к чему
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Компанию наказали за долгое строительство детской больницы …
Начались публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС …
Лесной пожар вспыхнул в Стамбуле
Аэропорт назовут в честь королевы Елизаветы II во Франции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]