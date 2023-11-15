Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

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По данным синоптиков, в ближайшие дни под влиянием Северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки.

"18 ноября на северо-западе и севере страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, при этом теплая погода для ноября сохраняется. В южных регионах 16-17 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков, и повышение дневной температуры до 19-24 градусов, а в конце периода пройдут дожди, в горных районах осадки (дождь, снег)", - сообщили метеорологи.

Отмечается, что по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.