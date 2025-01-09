Какой будет погода в мегаполисах Казахстана 10 января
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Пресс-служба РГП «Казгидромет» озвучила прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на пятницу 10 января 2025 года, передает Kazpravda.kz
В Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Скорость ветра 9-14, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем 6-8 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем 0-2 мороза.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем +4...+6°С.