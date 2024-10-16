Календарь мусульманских праздников на 2025 год опубликовали в Казахстане
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Первый день священного месяца Рамазан наступит 1 марта
Духовное управление мусульман Казахстана утвердило значимые даты для верующих на 2025 год, сообщает Kazpravda.kz
Согласно расписанию, священный месяц Рамазан начнется 1 марта, а с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения.
Ораза айт верующие отметят 30 марта. Празднование Курбан айта пройдёт в период с 6 по 8 июня.
Кроме того, в ДУМК предупредили, что даты религиозных праздников могут перенести в зависимости от наступления новолуния.