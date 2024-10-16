Календарь мусульманских праздников на 2025 год опубликовали в Казахстане

Первый день священного месяца Рамазан наступит 1 марта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Духовное управление мусульман Казахстана утвердило значимые даты для верующих на 2025 год, сообщает Kazpravda.kz

Согласно расписанию, священный месяц Рамазан начнется 1 марта, а с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения.

Ораза айт верующие отметят 30 марта. Празднование Курбан айта пройдёт в период с 6 по 8 июня.

Кроме того, в ДУМК предупредили, что даты религиозных праздников могут перенести в зависимости от наступления новолуния.